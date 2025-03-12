Российский ответ Tesla: российский электрокар готовится к старту

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2:17
Авто

Производство нового российского электромобиля "Атом" стартует в июле 2025 года. Об этом сообщили представители компании-разработчика, отметив, что проект уже прошёл важные этапы тестирования и готов к запуску в серийное производство.

Электромобиль Атом
Фото: commons.wikimedia.org by FireW0K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Электромобиль Атом

На данный момент выпущено 13 функциональных прототипов, которые проходят испытания. Они тестируются в различных условиях, включая городской режим эксплуатации, работу батареи при разных температурах и устойчивость к российским дорожным реалиям.

Характеристики и особенности "Атома"

"Атом" позиционируется как компактный городской электромобиль с современными технологиями. Его размеры:

  • Длина: 3 995 мм
  • Ширина: 1 780 мм
  • Высота: 1 615 мм

Автомобиль оснащён электродвигателем мощностью 204 л. с., что позволяет ему развивать хорошую динамику. Заявленный запас хода составляет около 500 км, что делает его конкурентоспособным среди других электромобилей этого класса.

Особое внимание разработчики уделили цифровым технологиям: "Атом" получит продвинутую мультимедийную систему, систему помощи водителю и удобный интерфейс, который позволит настраивать автомобиль под потребности пользователя.

Спрос на "Атом": кому он уже интересен

Несмотря на то, что серийное производство ещё не началось, интерес к автомобилю уже очень высок. По предварительным данным, более 105 тысяч автомобилей уже забронированы.

Среди потенциальных покупателей — частные лица, каршеринговые компании и таксопарки, которые рассматривают "Атом" как перспективную замену традиционным автомобилям на бензине.

Будущее российского электромобиля

Запуск серийного производства в июле 2025 года станет важным шагом для российского автопрома. Если автомобиль оправдает ожидания и сможет предложить надёжность, комфорт и доступную цену, он сможет стать одним из главных игроков на рынке электромобилей в России.

Уточнения

Заряжаемый автомобиль (от англ. plug-in vehicles), электрокар — автомобиль, аккумуляторная батарея которого может быть заряжена от внешнего источника электрического тока.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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