Хочешь новый авто, но не хочешь переплачивать? Этот финансовый трюк поможет сэкономить сотни тысяч

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Ставки по автокредитам в первой половине 2025 года остаются на уровне 28% годовых, что делает займы крайне невыгодными. Однако уже осенью ситуация может измениться: ожидается снижение ключевой ставки ЦБ, что приведет к уменьшению процентных ставок на кредиты. Об этом в интервью порталу naavtotrasse. ru рассказала директор автомобильной компании FRANK AUTO Ирина Франк.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Когда лучше брать автокредит: сейчас или осенью

Если срочности в покупке машины нет, то эксперты советуют повременить. Вероятное снижение ключевой ставки ЦБ приведет к тому, что банки начнут предлагать более выгодные условия кредитования уже во второй половине 2025 года.

"Не стоит спешить с оформлением кредита на общих условиях. Если к осени инфляция замедлится, а ключевая ставка снизится, банки начнут пересматривать процентные ставки. Уже к концу года можно будет взять автокредит на более выгодных условиях", — отмечает Франк.

Какие автокредиты выгодны уже сейчас

По словам эксперта, на данный момент наиболее приемлемыми вариантами остаются кредиты с господдержкой. В рамках программ "Семейный автомобиль" или льготного лизинга можно получить займ под 6-12% годовых.

Однако есть нюанс: многие из этих программ накладывают ограничения, например запрещают продавать автомобиль в течение 3 лет.

Как снижение курса доллара влияет на покупку авто

Падение курса валют открыло новые возможности для автолюбителей:

Можно выгодно купить автомобиль, ввезенный параллельным импортом. Их стоимость привязана к доллару, и текущий курс делает такие покупки особенно привлекательными.

Можно воспользоваться краткосрочным кредитом (например, под 28% на 3 месяца), чтобы купить машину по выгодной цене, а затем погасить займ за счет депозита с высоким процентом. Однако эта стратегия несет в себе риски — возможный рост курса доллара или изменения условий досрочного погашения кредита.

Что категорически не стоит делать

Эксперт не рекомендует брать кредиты с плавающей ставкой, поскольку в условиях экономической нестабильности процент может внезапно вырасти. Также важно считать полную сумму переплаты с учетом страховки, комиссий и дополнительных платежей.

Ждать или брать сейчас

Если покупка срочная, стоит рассмотреть льготные программы или стратегию с депозитом.

Если есть возможность подождать, то лучше дождаться осени — ставки снизятся, а цены на автомобили останутся привлекательными.

"Главное — не принимать поспешных решений и внимательно изучать условия кредита", — заключает Ирина Франк.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.



