Хочешь новый авто, но не хочешь переплачивать? Этот финансовый трюк поможет сэкономить сотни тысяч

Ставки по автокредитам в первой половине 2025 года остаются на уровне 28% годовых, что делает займы крайне невыгодными. Однако уже осенью ситуация может измениться: ожидается снижение ключевой ставки ЦБ, что приведет к уменьшению процентных ставок на кредиты. Об этом в интервью порталу naavtotrasse. ru рассказала директор автомобильной компании FRANK AUTO Ирина Франк.
Если срочности в покупке машины нет, то эксперты советуют повременить. Вероятное снижение ключевой ставки ЦБ приведет к тому, что банки начнут предлагать более выгодные условия кредитования уже во второй половине 2025 года.
"Не стоит спешить с оформлением кредита на общих условиях. Если к осени инфляция замедлится, а ключевая ставка снизится, банки начнут пересматривать процентные ставки. Уже к концу года можно будет взять автокредит на более выгодных условиях", — отмечает Франк.
По словам эксперта, на данный момент наиболее приемлемыми вариантами остаются кредиты с господдержкой. В рамках программ "Семейный автомобиль" или льготного лизинга можно получить займ под 6-12% годовых.
Однако есть нюанс: многие из этих программ накладывают ограничения, например запрещают продавать автомобиль в течение 3 лет.
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Эксперт не рекомендует брать кредиты с плавающей ставкой, поскольку в условиях экономической нестабильности процент может внезапно вырасти. Также важно считать полную сумму переплаты с учетом страховки, комиссий и дополнительных платежей.
"Главное — не принимать поспешных решений и внимательно изучать условия кредита", — заключает Ирина Франк.
Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.
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