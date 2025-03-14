Не хочешь угробить двигатель? Запомни этот простой лайфхак про моторное масло

Моторное масло - один из важнейших расходных материалов для автомобиля. Многие владельцы тщательно следят за его состоянием, а некоторые даже спешат сменить смазку, как только она начинает темнеть. Однако качество масла играет ключевую роль, и, как отметил опытный моторист, отечественные масла могут уступать зарубежным аналогам.
С 2022 года российский рынок столкнулся с серьезными изменениями. Многие зарубежные бренды ушли, а их место постепенно заняла отечественная продукция. В связи с этим многие автовладельцы стали задумываться: стоит ли переплачивать за импортные масла или можно довериться местным производителям?
При этом некоторые замечают, что иностранные масла начинают темнеть практически сразу после замены, а отечественные сохраняют прозрачность до 3000 км пробега. Но действительно ли это преимущество? На самом деле, быстрое потемнение масла — признак его высокой моющей способности. Если масло остается светлым слишком долго, это может означать, что оно плохо очищает двигатель от нагара и сажи. А это уже тревожный звоночек!
Если масло не собирает загрязнения, значит, вся сажа и осадки оседают внутри двигателя. Со временем это может привести к образованию отложений, снижению эффективности работы ДВС и даже к серьезным поломкам. В результате автовладелец вместо экономии на масле рискует потратить крупную сумму на капитальный ремонт двигателя.
Даже исправный мотор расходует масло, но в допустимых пределах:
Если расход масла превышает эти значения, стоит обратиться к специалисту. Причинами повышенного потребления могут быть:
Не всегда повышенный расход масла говорит о неисправности. Например, если автомобиль работал в экстремальных условиях — в горах, с прицепом или на высокой скорости, масло могло сгореть быстрее. Но если утечка происходит без видимых причин, нужна диагностика.
Главный совет: ориентируйтесь не на цену и рекламу, а на реальные тесты и отзывы владельцев. Даже самая разрекламированная смазка может не подойти вашему автомобилю. Также важно соблюдать правильные интервалы замены и не затягивать с обслуживанием двигателя.
Таким образом, качество масла — это не просто вопрос цены, а залог долговечности двигателя. Выбирайте смазку с умом, а не по красивому цвету в щупе!
Моторные масла — масла, применяемые главным образом для охлаждения и снижения трения между движущимися деталями поршневых и роторных двигателей внутреннего сгорания.
Россия ограничила транзит ряда грузов из Китая в Европу. Тысячи контейнеров оказались под ограничениями, перевозчики узнали об изменениях поздно.