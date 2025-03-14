Свечи зажигания: мелочь, из-за которой можно загреметь на капитальный ремонт

Свечи зажигания играют ключевую роль в работе бензинового двигателя, но их ресурс не всегда чётко обозначен производителями. В некоторых случаях они прописывают рекомендуемый срок службы, а иногда владельцам автомобилей приходится разбираться в этом вопросе самостоятельно.
Срок эксплуатации свечей зависит от их качества, материала электродов и условий эксплуатации. Обычные свечи рассчитаны на 50–60 тысяч километров пробега, но могут без проблем проработать и 100 тысяч, если мотор работает исправно. Более дорогие иридиевые свечи обладают увеличенным ресурсом, но и стоимость у них выше.
Каждый двигатель имеет свои особенности, поэтому точные рекомендации можно найти в технической документации автомобиля. На высокопроизводительных моторах свечи могут менять уже на 40 тысячах километров, тогда как на других двигателях их могут эксплуатировать до 80 тысяч без особых проблем.
Несвоевременная замена свечей может привести к дорогостоящему ремонту. Длительная эксплуатация часто приводит к закисанию свечей в колодцах, что затрудняет их демонтаж. В худшем случае свеча может сломаться при откручивании, и тогда потребуется извлечение её остатков с риском повреждения резьбы. Если резьба в головке блока цилиндров (ГБЦ) повреждена в нескольких местах, это может потребовать её замены, а значит, приведёт к значительным затратам.
Хотя замена свечей кажется простой процедурой, она требует внимательности и соблюдения нескольких важных правил:
Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать проблем и продлить срок службы двигателя.
Свеча зажигания — устройство для воспламенения топливно-воздушной смеси в самых разнообразных тепловых двигателях. Классифицируются как искровые, дуговые, накаливания, каталитические, полупроводниковые поверхностного разряда, плазменные воспламенители и другие.
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