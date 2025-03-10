ТОП-5 премиальных легковых автомобилей СССР

2:10 Your browser does not support the audio element. Авто

В СССР премиальные автомобили предназначались в основном для партийной номенклатуры, высокопоставленных чиновников, спецслужб и дипломатического корпуса.

Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Zil-4104

Они отличались комфортом, мощными моторами и ограниченным тиражом. Вот ТОП-5 самых престижных легковых автомобилей Союза.

1. ЗИЛ-4104

Этот лимузин был флагманом советского автопрома и использовался для перевозки высших государственных деятелей.

Отличался роскошным салоном, мощным двигателем и высоким уровнем комфорта. ЗИЛ-4104 был символом статуса и престижа.

2. ЗИЛ-117

Этот лимузин был разработан на базе ЗИЛ-114 и использовался для перевозки высокопоставленных чиновников.

Отличался более компактными размерами, чем ЗИЛ-4104, но сохранял высокий уровень комфорта и роскоши.

3. ГАЗ-14 "Чайка"

Этот автомобиль представлял собой советский автомобиль представительского класса.

"Чайка" использовалась для обслуживания высокопоставленных чиновников и иностранных гостей. Отличалась элегантным дизайном и комфортабельным салоном.

4. ГАЗ-13 "Чайка"

Усовершенствованный наследник ГАЗ-13, использовался для обслуживания высокопоставленных чиновников и иностранных гостей.

"Чайка" отличалась элегантным дизайном и комфортабельным салоном.

5. ЗИС-110 (1945–1958)

Первый советский люксовый автомобиль, созданный на базе Packard 180. Имел 6,0-литровый двигатель (140 л. с.), гидравлические стеклоподъёмники и радиоприёмник.

Использовался высшим руководством СССР, в том числе Сталиным.

Эти автомобили представляли собой вершину советского автомобилестроения и использовались для обслуживания высших государственных деятелей и иностранных гостей.