ТОП-5 премиальных легковых автомобилей СССР

В СССР премиальные автомобили предназначались в основном для партийной номенклатуры, высокопоставленных чиновников, спецслужб и дипломатического корпуса.
Они отличались комфортом, мощными моторами и ограниченным тиражом. Вот ТОП-5 самых престижных легковых автомобилей Союза.
1. ЗИЛ-4104
Этот лимузин был флагманом советского автопрома и использовался для перевозки высших государственных деятелей.
Отличался роскошным салоном, мощным двигателем и высоким уровнем комфорта. ЗИЛ-4104 был символом статуса и престижа.
2. ЗИЛ-117
Этот лимузин был разработан на базе ЗИЛ-114 и использовался для перевозки высокопоставленных чиновников.
Отличался более компактными размерами, чем ЗИЛ-4104, но сохранял высокий уровень комфорта и роскоши.
3. ГАЗ-14 "Чайка"
Этот автомобиль представлял собой советский автомобиль представительского класса.
"Чайка" использовалась для обслуживания высокопоставленных чиновников и иностранных гостей. Отличалась элегантным дизайном и комфортабельным салоном.
4. ГАЗ-13 "Чайка"
Усовершенствованный наследник ГАЗ-13, использовался для обслуживания высокопоставленных чиновников и иностранных гостей.
"Чайка" отличалась элегантным дизайном и комфортабельным салоном.
5. ЗИС-110 (1945–1958)
Первый советский люксовый автомобиль, созданный на базе Packard 180. Имел 6,0-литровый двигатель (140 л. с.), гидравлические стеклоподъёмники и радиоприёмник.
Использовался высшим руководством СССР, в том числе Сталиным.
Эти автомобили представляли собой вершину советского автомобилестроения и использовались для обслуживания высших государственных деятелей и иностранных гостей.
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