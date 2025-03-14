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Как взломать собственную машину, если люк бензобака заперся наглухо

2:01
Авто

На большинстве современных автомобилей люк бензобака открывается простым нажатием, приводя в действие защёлку. Это удобно и позволяет производителям избавляться от лишних кнопок и замков. Однако такой механизм со временем может заклинить, создавая автовладельцам серьёзные проблемы. Как поступить в такой ситуации, рассказал автомеханик в интервью порталу naavtotrasse.ru.

Крышка бензобака
Фото: Freepik by Designed by Freepik
Крышка бензобака

Многие водители при первой же неудачной попытке открыть лючок спешат в автосервис, где за устранение проблемы могут запросить 2–3 тысячи рублей. Однако на самом деле в этом нет необходимости — с задачей можно справиться самостоятельно.

Как открыть заклинивший люк бензобака

Обычно техническая документация автомобиля содержит инструкции по экстренному открытию лючка. Однако на практике мало кто её читает заранее. В большинстве моделей механизм блокировки можно разблокировать изнутри, добравшись до троса в багажном отделении. В некоторых машинах предусмотрена специальная ручка, которая помогает открыть лючок в аварийном режиме. Если такой опции нет, можно попробовать осторожно выдавить крышку бензобака изнутри.

Стоит учитывать, что у автомобилей премиального класса система может быть сложнее. В таком случае обращение в сервисный центр — более безопасный вариант.

Чего делать не стоит

Некоторые водители, не зная, как открыть лючок, прибегают к радикальным мерам — силой отрывают крышку или ломают защёлку. Это не только приведёт к дорогостоящему ремонту, но и не решит проблему, так как за крышкой остаётся пробка заливной горловины.

Если люк бензобака регулярно заклинивает, стоит задуматься о профилактике: периодически смазывать механизм и следить за чистотой деталей. Так можно избежать неожиданностей на заправке и лишних расходов на ремонт.

Уточнения

То́пливный бак (бензоба́к) — ёмкость для хранения запаса жидкого топлива (бензин, керосин, дизельное топливо) непосредственно на борту транспортного средства или технического устройства, получающего энергию от жидкотопливного двигателя внутреннего сгорания. 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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