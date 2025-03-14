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Пока протектор есть — ездим? Или почему так думают только оптимисты

2:23
Авто

С приходом весны автолюбители задумываются о подготовке машины к новому сезону. Один из главных вопросов — сколько на самом деле служит летняя резина и когда её менять? Ведь некоторым приходится не только менять покрышки, но и покупать новый комплект, так как старый уже изрядно износился. Владелец шиномонтажа объяснил, на что стоит ориентироваться.

Автосервис
Фото: Freepik by senivpetro
Автосервис

Есть ли единый срок службы

Производители шин не дают чёткого ответа. Одни говорят, что летняя резина рассчитана на 5 сезонов, другие уверяют, что срок службы может быть дольше. Однако на практике резина теряет свойства из-за неправильного хранения, повреждений при езде и естественного старения материала.

Согласно ПДД, минимальная глубина протектора для летних шин — 1,6 мм. Если она становится меньше, эксплуатация запрещена. Однако ездить на покрышках до последнего миллиметра крайне опасно — ухудшается сцепление с дорогой, особенно на мокром покрытии.

Как долго служит резина в реальных условиях

  • 5-6 сезонов при небольшом годовом пробеге.
  • 3-4 года, если автомобиль активно используется (50 000+ км в год).
  • Замена раньше срока, если шины повреждены, потрескались или их возраст превышает 7-8 лет, даже если протектор ещё не стёрт.

Можно ли продлить срок службы

В шиномонтажах предлагают углубление протектора, чтобы оттянуть замену. Однако такой метод не учитывает общую изношенность резины, её эластичность и способность держать нагрузку. Экономия на шинах может привести к аварии, особенно при разрыве колеса на скорости.

Как выбрать новую резину

Опирайтесь не только на рекламу и советы "экспертов", но и изучайте отзывы реальных владельцев. Качество шин зависит не только от бренда, но и от стиля вождения, условий хранения и дорог, по которым вы ездите.

Оптимальный срок замены летней резины — раз в 5-6 лет при умеренной эксплуатации и раз в 3-4 года при интенсивной езде. Дешевле своевременно обновлять колёса, чем рисковать безопасностью на изношенной резине.

Уточнения

Протектор — элемент шины (покрышки) колеса, предназначенный для защиты внутренней части шины от проколов и повреждений, а также для формирования оптимального пятна контакта шины.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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