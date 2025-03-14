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Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам

1:37
Авто

После отмены обязательного техосмотра некоторые автовладельцы, особенно владельцы подержанных машин, стали применять хитрость — глушить двигатель при остановке инспектором ГАИ. Причина проста: так можно скрыть ошибки на приборной панели, которые могут повлечь за собой запрет на эксплуатацию автомобиля. Однако инспекторы уже начали пристальнее проверять такие машины.

Машина ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Машина ДПС

Какие ошибки пытаются скрыть

  • Горящий индикатор ABS — означает неисправность системы антиблокировки тормозов.
  • Check Engine — может сигнализировать о проблемах с двигателем или системой выхлопа.
  • Ошибка подушек безопасности — критичная неисправность, влияющая на безопасность.

Если при включении зажигания индикаторы не загораются, это также может вызвать подозрение у инспектора.

Ещё одна причина глушить двигатель — ремень безопасности

Некоторые водители выключают мотор, чтобы избежать штрафа за непристёгнутый ремень. Они апеллируют к ПДД, где указано, что ремень обязателен только во время движения. Однако если инспектор заметит, что водитель не был пристёгнут перед остановкой, штрафа избежать не удастся.

Чем это может грозить

  • Усиленная проверка автомобиля инспектором.
  • Риск запрета на эксплуатацию из-за выявленных неисправностей.
  • Штраф до 1000 рублей за непристёгнутый ремень.

Глушение двигателя при остановке ГАИ может показаться хитрым ходом, но на практике это только привлекает больше внимания инспектора и может привести к дополнительным проверкам.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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