Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам

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После отмены обязательного техосмотра некоторые автовладельцы, особенно владельцы подержанных машин, стали применять хитрость — глушить двигатель при остановке инспектором ГАИ. Причина проста: так можно скрыть ошибки на приборной панели, которые могут повлечь за собой запрет на эксплуатацию автомобиля. Однако инспекторы уже начали пристальнее проверять такие машины.

Фото: commons.wikimedia.org by Пресс-служба губернатора Тульской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Машина ДПС

Какие ошибки пытаются скрыть

Горящий индикатор ABS — означает неисправность системы антиблокировки тормозов.

Check Engine — может сигнализировать о проблемах с двигателем или системой выхлопа.

Ошибка подушек безопасности — критичная неисправность, влияющая на безопасность.

Если при включении зажигания индикаторы не загораются, это также может вызвать подозрение у инспектора.

Ещё одна причина глушить двигатель — ремень безопасности

Некоторые водители выключают мотор, чтобы избежать штрафа за непристёгнутый ремень. Они апеллируют к ПДД, где указано, что ремень обязателен только во время движения. Однако если инспектор заметит, что водитель не был пристёгнут перед остановкой, штрафа избежать не удастся.

Чем это может грозить

Усиленная проверка автомобиля инспектором.

Риск запрета на эксплуатацию из-за выявленных неисправностей.

Штраф до 1000 рублей за непристёгнутый ремень.

Глушение двигателя при остановке ГАИ может показаться хитрым ходом, но на практике это только привлекает больше внимания инспектора и может привести к дополнительным проверкам.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



