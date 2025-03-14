Хитрый трюк водителей раскрыт: почему глушение двигателя при остановке ГАИ может привести к проблемам

После отмены обязательного техосмотра некоторые автовладельцы, особенно владельцы подержанных машин, стали применять хитрость — глушить двигатель при остановке инспектором ГАИ. Причина проста: так можно скрыть ошибки на приборной панели, которые могут повлечь за собой запрет на эксплуатацию автомобиля. Однако инспекторы уже начали пристальнее проверять такие машины.
Если при включении зажигания индикаторы не загораются, это также может вызвать подозрение у инспектора.
Некоторые водители выключают мотор, чтобы избежать штрафа за непристёгнутый ремень. Они апеллируют к ПДД, где указано, что ремень обязателен только во время движения. Однако если инспектор заметит, что водитель не был пристёгнут перед остановкой, штрафа избежать не удастся.
Глушение двигателя при остановке ГАИ может показаться хитрым ходом, но на практике это только привлекает больше внимания инспектора и может привести к дополнительным проверкам.
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