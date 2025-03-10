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Неожиданное возвращение ВАЗ-2103: как старый автомобиль стал новым трендом

2:32
Авто

Премьера фильма "Жига. На полной скорости" ожидается 27 марта 2025 года. В центре сюжета — знаменитый ВАЗ-2103, который в фильме предстает в ярком оранжевом цвете. Эта модель с момента своего появления стала настоящей иконой для автоэнтузиастов, а теперь, с выходом нового фильма, её популярность обещает возрасти, что непременно скажется и на ценах на рынке.

Ваз 2103
Фото: commons.wikimedia.org by Bricizar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваз 2103

ВАЗ-2103 — авто, ставшее частью истории

Модель ВАЗ-2103 была выпущена на Волжском автозаводе в 1972 году и представляла собой "люксовую" версию популярного ВАЗ-2101. Этот автомобиль стал символом комфорта и роскоши в советские времена благодаря более просторному салону и расширенному оснащению. ВАЗ-2103 стал героем таких культовых фильмов, как "Ирония судьбы" и "Москва слезам не верит", что также сыграло свою роль в популярности модели.

Рынок автомобилей ВАЗ-2103 сегодня

Сегодня интерес к старинным моделям, в том числе ВАЗ-2103, значительно возрос. На вторичном рынке можно найти различные варианты этих автомобилей. Один из самых дешевых экземпляров на данный момент продается в Омской области за 35 000 рублей. Однако его состояние оставляет желать лучшего, так как требует серьезного ремонта и замены многих деталей.

Восстановленные экземпляры

Для тех, кто готов заплатить больше за восстановленный и ухоженный автомобиль, предложение тоже есть. В Москве, например, продается ВАЗ-2103 с минимальным пробегом и в идеальном состоянии за 2,5 миллиона рублей. Этот экземпляр был тщательно восстановлен и находится в прекрасном состоянии, что подтверждается низким пробегом и отсутствием ДТП.

Почему растет спрос на ВАЗ-2103?

Неудивительно, что интерес к ВАЗ-2103 снова возрастает. С выходом фильма "Жига" ожидается увеличение популярности этой модели, что неминуемо приведет к росту цен. Многие коллекционеры и просто поклонники ретро-автомобилей уже готовы инвестировать в эти машины, придавая им новую жизнь, сообщает 110km.ru.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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