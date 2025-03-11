Теперь не только врачам, учителям и военным — льготный автокредит расширяет границы

Минпромторг России рассматривает возможность увеличения скидки на автомобили в рамках программы льготного автокредитования для жителей новых регионов. По информации издания "За рулём", это предложение направлено на поддержку автомобилизации в регионах, где идёт активное развитие дорожной и социальной инфраструктуры.
Инициатива была предложена фракцией "Справедливая Россия — За правду". Они предложили продлить программу до 2030 года и увеличить скидку до 25% от стоимости автомобиля для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Сейчас программа распространяется на медработников, учителей, участников СВО и семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО.
Минпромторг заявил, что готов адаптировать меры стимулирования спроса в зависимости от рыночной ситуации. Вопрос о повышенной скидке для новых регионов будет рассмотрен в установленном порядке.
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