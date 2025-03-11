Теперь не только врачам, учителям и военным — льготный автокредит расширяет границы

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Минпромторг России рассматривает возможность увеличения скидки на автомобили в рамках программы льготного автокредитования для жителей новых регионов. По информации издания "За рулём", это предложение направлено на поддержку автомобилизации в регионах, где идёт активное развитие дорожной и социальной инфраструктуры.

Фото: Freepik by Designed by Freepik покупка автомобиля

Какие изменения планируются

Инициатива была предложена фракцией "Справедливая Россия — За правду". Они предложили продлить программу до 2030 года и увеличить скидку до 25% от стоимости автомобиля для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Что уже действует

Сейчас программа распространяется на медработников, учителей, участников СВО и семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО.

Базовая скидка на автомобили с ДВС — 20%.

Для жителей Дальнего Востока — 25%.

На электромобили скидка достигает 35% (но не более 925 тысяч рублей).

Какие суммы выделены на программу

В 2025 году — 36 млрд рублей.

В 2026 и 2027 годах — по 37,7 млрд рублей.

Когда ждать новых условий

Минпромторг заявил, что готов адаптировать меры стимулирования спроса в зависимости от рыночной ситуации. Вопрос о повышенной скидке для новых регионов будет рассмотрен в установленном порядке.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.



