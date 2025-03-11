Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не бойтесь высоких сапог! Как Амаль Клуни делает их элегантными
Миллион за выступление: что требует Стас Ярушин от организаторов концертов
ТОП-6 самых читаемых журналов СССР
0,01% годовых: как взять авто почти даром и не попасть на дополнительные платежи
Любовь и границы: что делать, если собака пытается захватить вашу постель
Объявление, которое никто не заметит: главная ошибка при продаже авто
Муравьи в теплице? Узнайте, какую опасность они скрывают
Грибной суп с изюминкой — попробуете раз, и другой рецепт уже не нужен
Делийское метро готово побить рекорд Нью-Йорка – как это стало возможным

Теперь не только врачам, учителям и военным — льготный автокредит расширяет границы

1:36
Авто

Минпромторг России рассматривает возможность увеличения скидки на автомобили в рамках программы льготного автокредитования для жителей новых регионов. По информации издания "За рулём", это предложение направлено на поддержку автомобилизации в регионах, где идёт активное развитие дорожной и социальной инфраструктуры.

покупка автомобиля
Фото: Freepik by Designed by Freepik
покупка автомобиля

Какие изменения планируются

Инициатива была предложена фракцией "Справедливая Россия — За правду". Они предложили продлить программу до 2030 года и увеличить скидку до 25% от стоимости автомобиля для жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Что уже действует

Сейчас программа распространяется на медработников, учителей, участников СВО и семьи с детьми, приобретающие автомобиль в субъектах ДФО.

  • Базовая скидка на автомобили с ДВС — 20%.
  • Для жителей Дальнего Востока — 25%.
  • На электромобили скидка достигает 35% (но не более 925 тысяч рублей).

Какие суммы выделены на программу

  • В 2025 году — 36 млрд рублей.
  • В 2026 и 2027 годах — по 37,7 млрд рублей.

Когда ждать новых условий

Минпромторг заявил, что готов адаптировать меры стимулирования спроса в зависимости от рыночной ситуации. Вопрос о повышенной скидке для новых регионов будет рассмотрен в установленном порядке.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку. При определённых условиях наиболее выгодный целевой способ банковского финансирования. Разновидность автофинансов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет
Садоводство, цветоводство
Выращиваете томаты и перцы? Без этого приёма урожая не будет Аудио 
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё
Еда и рецепты
Лучший кляр для курицы и рыбы: 3 ингредиента, которые изменят всё Аудио 
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Красота и стиль
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности Аудио 
Популярное
В Китае назвали волшебной ставку России на золото

Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.

В Китае назвали волшебной ставку России на золото
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Невероятное возвращение: редкий зверь вновь замечен спустя век
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Олимпийская звезда Трусова решилась на кардинальную перемену во внешности
Армия призраков: миллион потерь и крах ротации — что осталось от ВСУ в 2024 году Дмитрий Плотников В Румынии назван неожиданный преемник народного любимца Джорджеску Любовь Степушова Учёные спорят: Ноев Ковчег или игра природы — что на самом деле нашли на горе Арарат? Игорь Буккер
Садальский объяснил, от каких продуктов питания он полностью отказался
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Собчак об успехе фильма Анора: Оскары даны за последние 10 минут картины
Последние материалы
Делийское метро готово побить рекорд Нью-Йорка – как это стало возможным
Сбежала из тени: Жизель Бюндхен дала редкий комментарий о жизни с Томом Брэди
Простые привычки, которые сделают вас здоровее и счастливее
Купе, распашной или угловой? Как выбрать шкаф, который прослужит долгие годы без проблем
Нановакцина против инфаркта: революция в борьбе с атеросклерозом
Группа Ghost запретит фанатам приносить смартфоны на концерты — причина удивляет
Патриотизм под запретом: российскую чемпионку отстранили за фото в честь 9 Мая
Не умеет копить: из-за долгов Саша Бортич снималась в проходных фильмах
Зрители не хотят это видеть: Минкульт РФ может прекратить финансирование Андреасяна
Никаких дворцов: как на самом деле живёт народная артистка СССР Эдита Пьеха
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.