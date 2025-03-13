Удаление катализатора – первый шаг к проблемам с машиной

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На сайтах объявлений можно встретить заманчивые предложения: удалить катализатор бесплатно. Но если в автосервисе за любую услугу требуют денег, то в чём подвох? Автоэксперты объясняют, почему "бесплатная" услуга может обернуться большими проблемами.

Фото: wikipediа by The RedBurn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ катализатор

Что такое катализатор и зачем он нужен

Каталитический нейтрализатор — это фильтр, который снижает вредные выбросы и позволяет автомобилям соответствовать экостандартам Евро-5 и Евро-6. Без него автомобиль становится грязнее, теряет возможность прохождения техосмотра, а значит, получить диагностическую карту будет невозможно.

Почему автосервисы предлагают удаление бесплатно

Ответ прост: катализатор стоит дороже работы мастеров. Внутри него находятся драгоценные металлы (платина, палладий, родий), и даже использованный нейтрализатор можно продать за хорошие деньги. Владельцы мастерских этим и пользуются, забирая ценную деталь, а взамен предлагая "бесплатное" удаление.

Какие проблемы могут возникнуть после удаления

Машина перестанет соответствовать экостандартам, что затруднит её продажу и прохождение техосмотра.

Потребуется перепрошивка блока управления ДВС, иначе двигатель может работать некорректно.

Ошибки и нестабильная работа мотора, так как датчик кислорода не будет получать правильные данные.

Риск серьёзных повреждений двигателя, если катализатор разрушится и засорит систему керамической пылью.

Что делать, если катализатор вышел из строя

Катализатор служит около 200 000 км, после чего может потребовать замены. Если деталь начинает разрушаться, не стоит откладывать ремонт, иначе последствия могут оказаться куда дороже, чем новая деталь.

Перед тем как соглашаться на удаление, стоит взвесить все "за" и "против" — возможно, "бесплатная" услуга обойдётся намного дороже, чем кажется.

Уточнения

Каталити́ческий конвертер нейтрализатор — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.



