Удаление катализатора – первый шаг к проблемам с машиной

На сайтах объявлений можно встретить заманчивые предложения: удалить катализатор бесплатно. Но если в автосервисе за любую услугу требуют денег, то в чём подвох? Автоэксперты объясняют, почему "бесплатная" услуга может обернуться большими проблемами.
Каталитический нейтрализатор — это фильтр, который снижает вредные выбросы и позволяет автомобилям соответствовать экостандартам Евро-5 и Евро-6. Без него автомобиль становится грязнее, теряет возможность прохождения техосмотра, а значит, получить диагностическую карту будет невозможно.
Ответ прост: катализатор стоит дороже работы мастеров. Внутри него находятся драгоценные металлы (платина, палладий, родий), и даже использованный нейтрализатор можно продать за хорошие деньги. Владельцы мастерских этим и пользуются, забирая ценную деталь, а взамен предлагая "бесплатное" удаление.
Катализатор служит около 200 000 км, после чего может потребовать замены. Если деталь начинает разрушаться, не стоит откладывать ремонт, иначе последствия могут оказаться куда дороже, чем новая деталь.
Перед тем как соглашаться на удаление, стоит взвесить все "за" и "против" — возможно, "бесплатная" услуга обойдётся намного дороже, чем кажется.
Каталити́ческий конвертер нейтрализатор — устройство в выхлопной системе двигателя внутреннего сгорания, предназначенное для снижения токсичности выхлопных газов посредством каталитического восстановления оксидов азота и использования образованного от этой реакции кислорода для окисления угарного газа и недогоревших углеводородов.
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