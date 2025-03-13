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Когда руль из рук, а права на полку? Разбираемся в возрастных ограничениях

1:36
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Во многих странах мира уже существуют возрастные ограничения для водителей, и эта тема вызывает немало споров. В России пока таких строгих рамок нет, но обсуждения продолжаются. Представители ГАИ рассказали, на что будут ориентироваться, если вопрос возрастных ограничений поднимут серьёзнее.

дед за рулем
Фото: freepik.com by prostooleh is licensed under Free More info
дед за рулем

Какие страны уже ввели возрастные ограничения

  • В Саудовской Аравии права автоматически аннулируются после 75 лет.
  • В Турции водители старше 70 лет проходят ежегодную проверку здоровья.
  • В ОАЭ и на Филиппинах обязательные медосмотры проводятся дважды в год.

При этом статистика показывает, что пожилые водители реже становятся виновниками крупных ДТП. Они компенсируют снижение реакции опытом и более осторожным стилем вождения.

Как в России контролируют здоровье водителей

Сейчас возраст сам по себе не является причиной для запрета на вождение. Однако существуют перечни заболеваний, при которых управлять автомобилем запрещено. Если болезнь выявляется во время медкомиссии, водитель не сможет получить новые права.

Кроме того, медорганизации обязаны передавать информацию в ГАИ, если у пациента обнаружены диагнозы, несовместимые с вождением. Это вызывает споры, особенно среди пожилых водителей, которые не хотят терять возможность управлять автомобилем.

Пока в России возрастных ограничений нет, но если мировой тренд сохранится, можно ожидать изменений в будущем.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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