Новая машина — это не всегда лучше. Когда стоит взять б/у

Цены на автомобили продолжают расти, но спрос на них не падает. Вопрос "что выбрать — новую машину или авто с пробегом?" остаётся актуальным. Решение зависит от множества факторов: бюджета, срока владения, целей использования. Автоэксперты рассказывают, когда стоит переплачивать за новинку, а когда лучше взять б/у вариант.
Подержанные машины выигрывают в цене, особенно если выбрать вариант с небольшим пробегом. Среди преимуществ:
Однако есть и минусы: даже у машины с небольшим пробегом могут быть скрытые дефекты. А найти "честный" автомобиль без вмешательства перекупщиков становится всё сложнее.
Но есть и нюансы. После выезда из салона машина сразу теряет в цене. Многие дилеры продают автомобили только в кредит, навязывая дорогие страховки и доп. оборудование.
В итоге каждый случай индивидуален. Главное — внимательно подходить к выбору, чтобы не переплачивать и не оказаться в ремонте сразу после покупки.
Вторичный рынок товаров — рынок, на котором происходит продажа, перепродажа и обмен товаров, уже бывших в употреблении.
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