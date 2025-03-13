Детское кресло — дешевле штрафа: сколько теперь стоит безопасность ребёнка

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Правительство России поддержало законопроект, который увеличивает штрафы за нарушение правил перевозки детей. Теперь водителям придётся заплатить не 3 тысячи рублей, а 5, должностным лицам — 50 тысяч вместо 25, а юридическим лицам — все 200 тысяч рублей вместо 100.

Фото: Designed by Freepik by rawpixel.com, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Детское кресло

Что изменится

Согласно инициативе сенаторов Андрея Кутепова и Игоря Трескова, штрафы увеличатся для всех категорий нарушителей:

Для водителей — с 3 до 5 тысяч рублей

Для должностных лиц — с 25 до 50 тысяч рублей

Для юридических лиц — со 100 до 200 тысяч рублей

Как нужно перевозить детей

До 7 лет — только в автолюльке или детском кресле, соответствующем комплекции ребёнка.

С 7 до 11 лет — можно без кресла, но только на заднем сиденье с пристёгнутым ремнём. Если ребёнок едет на переднем сиденье, кресло или бустер обязательны.

С 12 лет — перевозка по "взрослым" правилам, но только с ремнём безопасности.

На мотоцикле — детям до 12 лет ездить запрещено.

Зачем это нужно

Детские кресла и бустеры многократно снижают риск травм при авариях. Именно поэтому правила становятся строже, а наказания жёстче.

Нововведения пока обсуждаются, но если закон примут, нарушителям придётся заплатить в два раза больше.

Уточнения

Детское автокресло — это устройства, которые устанавливаются в автомобиль для перевозки детей и фиксируются штатными ремнями безопасности либо дополнительными креплениями на штатное сиденье автомобиля.



