Детское кресло — дешевле штрафа: сколько теперь стоит безопасность ребёнка

Правительство России поддержало законопроект, который увеличивает штрафы за нарушение правил перевозки детей. Теперь водителям придётся заплатить не 3 тысячи рублей, а 5, должностным лицам — 50 тысяч вместо 25, а юридическим лицам — все 200 тысяч рублей вместо 100.
Согласно инициативе сенаторов Андрея Кутепова и Игоря Трескова, штрафы увеличатся для всех категорий нарушителей:
Детские кресла и бустеры многократно снижают риск травм при авариях. Именно поэтому правила становятся строже, а наказания жёстче.
Нововведения пока обсуждаются, но если закон примут, нарушителям придётся заплатить в два раза больше.
Детское автокресло — это устройства, которые устанавливаются в автомобиль для перевозки детей и фиксируются штатными ремнями безопасности либо дополнительными креплениями на штатное сиденье автомобиля.
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