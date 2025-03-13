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Асфальт после зимы: дорожные службы удивили, но не в лучшую сторону

Авто

С приходом тепла многие водители уверены, что зимние опасности остались позади. Однако весна может быть не менее коварной: на дорогах ещё встречается лёд, появляются новые ямы, а зимние реагенты продолжают разрушать кузов. Чтобы избежать неприятностей, автомобилистам следует учитывать несколько важных нюансов.

грязный снег
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
грязный снег

Главные весенние опасности на дорогах

Остатки льда и неожиданные заморозки

Днём солнце растапливает снег и лёд, но ночью вода снова замерзает, образуя скользкие участки. Особенно это актуально на мостах, в затенённых местах и вблизи водоёмов.

Опасность весенних ям

После зимы дорожное покрытие оказывается в плачевном состоянии — появляются трещины и выбоины. Они могут повредить подвеску, пробить колёса или повлиять на управляемость автомобиля.

Разрушительное воздействие реагентов

Зимние противогололёдные смеси продолжают действовать даже после схода снега. Они накапливаются в колёсных арках, на днище и металлических частях кузова, вызывая коррозию.

Смена стиля вождения

После холодов водители привыкли к осторожному управлению, но с наступлением весны у многих появляется желание ускориться. Это может привести к неприятностям, особенно если машина всё ещё на зимней резине или дорога недостаточно просохла.

Как подготовить автомобиль к весне

  • Регулярно проверять шины, давление в колёсах и подвеску, особенно после наезда на ямы.
  • Тщательно мыть машину, уделяя внимание днищу и скрытым полостям, чтобы удалить реагенты.
  • Не спешить менять зимнюю резину на летнюю до полной стабилизации температур.
  • Соблюдать скоростной режим, особенно на плохо просохших и повреждённых участках дорог.

Весна — это не только тепло, но и период адаптации автомобиля к новым условиям. Грамотный подход к обслуживанию и вождению поможет избежать неожиданных проблем.

Уточнения

Асфа́льт — горная, минеральная смола (историческое название — «иудейская смола»), представляющая собой чёрное или чёрно-бурое, сильно блестящее вещество, плавящееся при 100 °C, растворимое в терпентинном масле, нефти и бензине. Разновидность природного битума.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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