Как за месяц угробить машину? Просто не трогайте её

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Авто

Если машина простаивает без движения более месяца, это может привести к неожиданным (и порой дорогим) проблемам. Аккумулятор садится, шины деформируются, а технические жидкости теряют свои свойства. Эксперты предупреждают: лучше регулярно заводить автомобиль или хотя бы немного его передвигать, иначе вас могут ждать неприятные сюрпризы.

Парковка
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Парковка

Какие проблемы могут возникнуть

1. Разрядка аккумулятора

Даже если машина просто стоит, сигнализация, бортовые системы и естественный саморазряд делают своё дело — аккумулятор может полностью разрядиться. А это либо замена, либо "прикуривание".

2. Деформация шин

Колёса могут "примяться" в местах контакта с дорогой, особенно если в шинах недостаточное давление. В будущем это приведёт к неравномерному износу и возможным повреждениям покрышек.

3. Потеря свойств технических жидкостей

Моторное масло, тормозная и охлаждающая жидкости постепенно теряют свои свойства, что увеличивает риск коррозии двигателя и тормозной системы.

4. Проблемы с топливной системой

Конденсат в бензобаке и осадки в топливе ухудшают его качество. В инжекторных машинах бездействие может привести к засорению форсунок, что осложнит запуск.

5. Износ резиновых деталей

Шланги, сальники, уплотнители без работы теряют эластичность, растрескиваются, а тормозные колодки могут закиснуть. Итог — утечки жидкостей и дорогие ремонты.

6. Окисление масла и износ двигателя

Без регулярного запуска масло окисляется и теряет свои смазывающие свойства, ускоряя износ мотора.

7. Коррозия кузова и подвески

Если машина стоит на улице, особенно во влажном климате, металл кузова и элементов подвески может покрыться ржавчиной. Зимой к этому добавляются дорожные реагенты. В салоне без вентиляции возможно появление плесени и неприятных запахов.

Как избежать проблем

  • Заводите машину хотя бы раз в неделю. Это поможет аккумулятору, двигателю и всем узлам.
  • Периодически меняйте положение машины. Даже небольшое движение предотвратит деформацию шин.
  • Проверяйте и доливайте жидкости. Особенно зимой, когда резкие перепады температур могут повлиять на их свойства.
  • Если авто стоит долго — используйте чехол. Это поможет защитить кузов от осадков, пыли и солнечных лучей.

Если не хотите неожиданных проблем при следующем запуске — уделите машине немного внимания заранее.

Уточнения

Корро́зия — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями «эрозия», «истирание», «износ».

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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