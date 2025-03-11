Война с такси за парковку: кто останется без места

Автоэксперт Пётр Шкуматов выступил с критикой инициативы о создании парковочных мест для такси во дворах многоквартирных домов. По его мнению, такая мера не только создаст неудобства для жителей, но и приведёт к серьёзным конфликтам.
Основные проблемы, которые видит эксперт:
Ограниченное пространство
Во многих дворах Москвы и других крупных городов парковка и так уже перегружена. В старых районах количество машин растёт, а мест для них не хватает. Если выделить часть парковки под такси, ситуация только ухудшится.
Конфликты с жильцами
Владельцы автомобилей, которые уже сталкиваются с нехваткой мест, вряд ли будут рады появлению "резервированных" зон для таксистов. Это может привести к спорам, дракам и даже повреждению автомобилей.
Рост трафика во дворах
Если такси будут ожидать клиентов прямо у подъездов, это создаст дополнительный трафик, что особенно опасно в зонах, где гуляют дети. Также это может привести к шуму в ночное время, что вызовет недовольство жильцов.
Технические сложности
Чтобы выделить парковочные места для такси, придётся изменить схему организации дорожного движения во дворах. Это потребует затрат и времени, а также может ухудшить проезд для спецтранспорта — скорой помощи, пожарных и полиции.
По мнению эксперта, вместо введения такси-парковок во дворах власти должны:
Шкуматов отметил, что в крупных городах уже существуют зоны для ожидания такси возле станций метро, торговых центров и других мест скопления пассажиров. Именно такой формат является более удобным и безопасным.
Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
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