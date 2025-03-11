Война с такси за парковку: кто останется без места

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Автоэксперт Пётр Шкуматов выступил с критикой инициативы о создании парковочных мест для такси во дворах многоквартирных домов. По его мнению, такая мера не только создаст неудобства для жителей, но и приведёт к серьёзным конфликтам.

Фото: Wikimedia Commons by RG72, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ такси, Яндекс Go

Почему идея парковок для такси опасна?

Основные проблемы, которые видит эксперт:

Ограниченное пространство

Во многих дворах Москвы и других крупных городов парковка и так уже перегружена. В старых районах количество машин растёт, а мест для них не хватает. Если выделить часть парковки под такси, ситуация только ухудшится.

Конфликты с жильцами

Владельцы автомобилей, которые уже сталкиваются с нехваткой мест, вряд ли будут рады появлению "резервированных" зон для таксистов. Это может привести к спорам, дракам и даже повреждению автомобилей.

Рост трафика во дворах

Если такси будут ожидать клиентов прямо у подъездов, это создаст дополнительный трафик, что особенно опасно в зонах, где гуляют дети. Также это может привести к шуму в ночное время, что вызовет недовольство жильцов.

Технические сложности

Чтобы выделить парковочные места для такси, придётся изменить схему организации дорожного движения во дворах. Это потребует затрат и времени, а также может ухудшить проезд для спецтранспорта — скорой помощи, пожарных и полиции.

Альтернативные решения

По мнению эксперта, вместо введения такси-парковок во дворах власти должны:

Развивать систему выделенных парковочных зон для такси на улицах, но за пределами дворов

Обустраивать удобные точки посадки и высадки пассажиров у подъездов, но без постоянного ожидания машин

Усилить контроль за нелегальной парковкой и неправомерным занятием мест, предназначенных для жителей

Шкуматов отметил, что в крупных городах уже существуют зоны для ожидания такси возле станций метро, торговых центров и других мест скопления пассажиров. Именно такой формат является более удобным и безопасным.

Уточнения

Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

