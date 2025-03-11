Парковочный апокалипсис: какие улицы Москвы стали ловушкой для автомобилей

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С 10 марта 2025 года инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) начнут усиленное патрулирование на четырёх улицах столицы. Внимание будет уделяться незаконной парковке, которая мешает движению и создает опасность для пешеходов и экстренных служб.

Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вечерняя пробка у Кремлёвской стены в Москве

Какие улицы попадут под контроль

Дополнительный контроль введут на:

Большой Никитской улице

Базовской улице

Зелёном проспекте

Улице Авиаконструктора Петлякова

Эти улицы были выбраны не случайно — власти неоднократно получали жалобы от москвичей на хаотичную парковку, мешающую движению. Водители часто оставляют машины на тротуарах, под запрещающими знаками и даже на проезжей части, создавая пробки и препятствия для пешеходов.

Почему решили ужесточить контроль

По данным департамента транспорта, усиленное патрулирование направлено на:

Снижение числа нарушений . Неправильная парковка — одна из главных проблем на этих улицах.

. Неправильная парковка — одна из главных проблем на этих улицах. Обеспечение свободного проезда спецтранспорта . Скорая помощь, пожарные и полиция нередко сталкиваются с тем, что не могут быстро проехать из-за хаотично оставленных автомобилей.

. Скорая помощь, пожарные и полиция нередко сталкиваются с тем, что не могут быстро проехать из-за хаотично оставленных автомобилей. Повышение пропускной способности . Когда машины припаркованы в неположенных местах, снижается скорость движения, появляются заторы.

. Когда машины припаркованы в неположенных местах, снижается скорость движения, появляются заторы. Создание более комфортной городской среды. Безопасные и свободные от автомобилей тротуары — ключ к удобному передвижению горожан.

Инспекторы МАДИ будут проводить рейды и следить за соблюдением правил с помощью мобильных комплексов фото- и видеофиксации.

Чего ждать водителям

Нарушителей ждут повышенные штрафы, а в случае грубых нарушений — эвакуация автомобилей. Водителям напоминают, что:

Остановка и стоянка разрешены только в специально отведенных местах.

За парковку на тротуаре штраф составляет от 1 000 до 3 000 рублей.

Если автомобиль мешает движению транспорта или проходу пешеходов, он может быть эвакуирован на штрафстоянку.

Водителям стоит заранее продумывать маршруты и парковку, чтобы избежать неприятностей и штрафов.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

