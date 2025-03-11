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Парковочный апокалипсис: какие улицы Москвы стали ловушкой для автомобилей

2:20
Авто

С 10 марта 2025 года инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) начнут усиленное патрулирование на четырёх улицах столицы. Внимание будет уделяться незаконной парковке, которая мешает движению и создает опасность для пешеходов и экстренных служб.

Вечерняя пробка у Кремлёвской стены в Москве
Фото: commons.wikimedia.org by BohunkaNika, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вечерняя пробка у Кремлёвской стены в Москве

Какие улицы попадут под контроль

Дополнительный контроль введут на:

  • Большой Никитской улице
  • Базовской улице
  • Зелёном проспекте
  • Улице Авиаконструктора Петлякова

Эти улицы были выбраны не случайно — власти неоднократно получали жалобы от москвичей на хаотичную парковку, мешающую движению. Водители часто оставляют машины на тротуарах, под запрещающими знаками и даже на проезжей части, создавая пробки и препятствия для пешеходов.

Почему решили ужесточить контроль

По данным департамента транспорта, усиленное патрулирование направлено на:

  • Снижение числа нарушений. Неправильная парковка — одна из главных проблем на этих улицах.
  • Обеспечение свободного проезда спецтранспорта. Скорая помощь, пожарные и полиция нередко сталкиваются с тем, что не могут быстро проехать из-за хаотично оставленных автомобилей.
  • Повышение пропускной способности. Когда машины припаркованы в неположенных местах, снижается скорость движения, появляются заторы.
  • Создание более комфортной городской среды. Безопасные и свободные от автомобилей тротуары — ключ к удобному передвижению горожан.

Инспекторы МАДИ будут проводить рейды и следить за соблюдением правил с помощью мобильных комплексов фото- и видеофиксации.

Чего ждать водителям

Нарушителей ждут повышенные штрафы, а в случае грубых нарушений — эвакуация автомобилей. Водителям напоминают, что:

  • Остановка и стоянка разрешены только в специально отведенных местах.
  • За парковку на тротуаре штраф составляет от 1 000 до 3 000 рублей.
  • Если автомобиль мешает движению транспорта или проходу пешеходов, он может быть эвакуирован на штрафстоянку.

Водителям стоит заранее продумывать маршруты и парковку, чтобы избежать неприятностей и штрафов.

Уточнения

Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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