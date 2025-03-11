Парковочный апокалипсис: какие улицы Москвы стали ловушкой для автомобилей

С 10 марта 2025 года инспекторы Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) начнут усиленное патрулирование на четырёх улицах столицы. Внимание будет уделяться незаконной парковке, которая мешает движению и создает опасность для пешеходов и экстренных служб.
Дополнительный контроль введут на:
Эти улицы были выбраны не случайно — власти неоднократно получали жалобы от москвичей на хаотичную парковку, мешающую движению. Водители часто оставляют машины на тротуарах, под запрещающими знаками и даже на проезжей части, создавая пробки и препятствия для пешеходов.
По данным департамента транспорта, усиленное патрулирование направлено на:
Инспекторы МАДИ будут проводить рейды и следить за соблюдением правил с помощью мобильных комплексов фото- и видеофиксации.
Нарушителей ждут повышенные штрафы, а в случае грубых нарушений — эвакуация автомобилей. Водителям напоминают, что:
Водителям стоит заранее продумывать маршруты и парковку, чтобы избежать неприятностей и штрафов.
Москва́ (МФА: [mɐˈs̪kvä] ) — столица России, город федерального значения, административный центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не входит.
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