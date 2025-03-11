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Не согласны с протоколом? Вот как грамотно написать свои возражения

2:13
Авто

Когда водитель получает протокол о нарушении, он может не согласиться с действиями инспектора. В таком случае важно правильно отразить своё несогласие в документе. Вот несколько шагов, которые помогут действовать грамотно и юридически правильно.

Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Фото: riamediabank.ru by Михаил Мордасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД

1. Разъяснение прав: первый шаг к правильному оформлению протокола

Перед тем как подписать протокол, водителю необходимо убедиться, что инспектор разъяснил его законные права. Если этого не произошло, то в протокол следует добавить запись: "При оформлении протокола мои законные права мне разъяснены не были". Это важный шаг, который обезопасит вас в случае дальнейших разбирательств.

2. Копия протокола и подписи

Протокол должен быть в двух экземплярах: один остаётся у инспектора, второй — у водителя. В случае, если копия протокола не была вручена, необходимо сделать запись в его экземпляре: "Копия протокола мне вручена не была". Также важно помнить, что на втором экземпляре должен быть четко зафиксирован процесс получения копии — если полицейский не вручил её вам, не ставьте свою подпись.

3. Проверка фабулы протокола

Фабула — это основная часть протокола, в которой подробно описаны факты нарушения. Важно тщательно прочитать фабулу и убедиться, что в ней указаны точные данные, такие как номер статьи и пункта ПДД, который был нарушен. Если вы не согласны с выводами инспектора, в графе для дачи объяснений нужно указать: "С протоколом не согласен, так как не нарушал…". Затем укажите статью и пункт ПДД, на который полагаетесь, а также изложите свою позицию и аргументы.

4. Подпись и завершающий этап

После того как все записи сделаны, и вы выразили свои возражения, вам предстоит подписать документ. Следует внимательно проверить все поля, убедиться, что ваши замечания учтены, и только после этого ставить подпись в протоколе. Если протокол составлен с ошибками или не соответствует вашим действиям, также стоит это указать в объяснении.

Уточнения

Протоко́л (др.-греч. πρωτόκολλον; от πρώτος «первый» + κόλλα «клей») изначально — документ, фиксирующий какое-либо событие, факт или договорённость.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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