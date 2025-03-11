Забыли дома документы? Госуслуги решат вашу проблему за несколько секунд

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Авто

Современные технологии позволяют российским водителям предъявлять водительские удостоверения, свидетельства о праве собственности на транспортное средство (СТС) и паспорта технического средства в цифровом формате. Это стало возможным благодаря внесенным изменениям в законодательство.

телефон в автомобиле
Фото: Freepik by rawpixel.com is licensed under Рublic domain
телефон в автомобиле

Шаг 1: установите приложение "Госуслуги.Авто"

Для начала водителям нужно установить на мобильные устройства приложение "Госуслуги.Авто". Это приложение позволяет легко предъявить все необходимые документы в цифровом формате. После установки важно пройти авторизацию в приложении.

Шаг 2: получите данные о транспортном средстве

После авторизации приложение автоматически загрузит все данные, которые есть в базе ГИБДД о ваших автомобилях. В числе информации, которую вы сможете найти, будут серия и номер СТС, госномер автомобиля, марка и модель, VIN-код и год выпуска. Также можно сделать скриншот самого СТС для удобства.

Шаг 3: предъявите документы при проверке

Перед поездкой убедитесь, что все данные загружены, и приложение работает. В случае остановки на дороге нажмите на кнопку "предъявить документы", выберите нужный документ (СТС или электронное водительское удостоверение), и на экране вашего устройства откроется QR-код, который будет подтверждением вашей личности и данных транспортного средства.

Что делать, если нет интернета?

Если по каким-то причинам нет подключения к Интернету, важно заранее сделать скриншоты нужных документов в приложении, чтобы они были доступны без подключения к сети. Однако по закону, физические документы все ещё должны быть с вами, но вы имеете право предъявлять их и в цифровом виде.

Уточнения

"Госуслуги" (официально — Федеральная государственная информационная система "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", Единый портал госуслуг, ЕПГУ) — справочно-информационный интернет-портал.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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