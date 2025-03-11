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Что стало с тысячами грузовиков ленд-лиза? Их исчезновение не так просто объяснить

2:12
Авто

Советский Союз стал частью программы ленд-лиза в 1941 году, после Великобритании и Китая. Хотя поддержка из-за океана не стала решающим фактором, она сыграла важную роль в ускорении конца войны, сберегая сотни тысяч жизней советских граждан. Одна из ключевых статей ленд-лиза — это автомобили и грузовики, которые оказались на фронте и в тылу. Однако после окончания войны, они куда-то исчезли. Что с ними произошло?

Chevrolet G7107
Фото: commons.wikimedia.org by Igel B TyMaHe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chevrolet G7107

Грузовики ленд-лиза: значительная часть поставок

На момент начала войны Советский Союз обладал значительным количеством грузовиков, но не все они подходили для армейских нужд. В рамках ленд-лиза союзники начали поставки новых автомобилей, в том числе тысяч грузовиков, которые составляли около 80% от всего количества поставленных машин.

Эти автомобили активно использовались не только на фронте, но и в тылу, в народном хозяйстве, хотя их доля в мирной сфере была значительно меньше.

Почему автомобили исчезли после войны?

После окончания Второй мировой войны большинство автомобилей ленд-лиза исчезли почти сразу. Причины могут крыться в нескольких факторах, включая неудовлетворительные эксплуатационные характеристики некоторых машин, а также в политических и экономических обстоятельствах послевоенного времени.

Система снабжения и восстановления была перераспределена, и необходимость в использовании иностранных автомобилей постепенно отпала. Большинство этих машин было либо списано, либо продано, а часть из них отправилась на переплавку.

Не только на фронте: автомобили ленд-лиза в тылу

Стоит отметить, что машины ленд-лиза использовались не только на фронте, но и в тылу. Применялись они для различных нужд, в том числе для перевозки продукции, материалов и людей. Эти автомобили играли важную роль в обеспечении функционирования экономики страны в военные годы, несмотря на более низкую долю по сравнению с фронтовым применением.

Уточнения

Ленд-лиз (от англ. lend — давать взаймы и lease [liːs] — сдавать в аренду, внаём) — государственный акт Соединённых Штатов Америки (США), позволивший в 1941—1945 годы поставлять их союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продовольствие, медицинское оборудование и лекарства, стратегическое сырьё, включая нефтепродукты, без оплаты.

Великая Отечественная война (ВОВ; 22 июня 1941 — 9 мая 1945), также Восточный фронт Второй мировой войны, — война Советского Союза и в дальнейшем его союзников (воинских частей и армий Чехословакии и Польши, далее Югославии и бывших союзников Германии) против осуществивших нападение на него нацистской Германии и других сил «оси» (хортистской Венгрии, фашистской Италии, Румынии, Словакии, Финляндии), начавшаяся с самого крупного вторжения в мировой истории их войск на советскую территорию и закончившаяся освобождением от оккупации блоком «оси» стран Центральной и Восточной Европы и ликвидации в этих регионах входивших в блок «оси» тоталитарных и авторитарных государств вместе с самим блоком.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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