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Ям на дорогах больше не будет: появляется асфальт, который лечит сам себя

2:23
Авто

Дороги, которые лечат сами себя, уже не фантастика. В Британии учёные создали асфальт, который способен заживлять трещины и продлевать срок службы покрытия на 30%. Благодаря инновационной технологии, включающей растительные споры и утилизированные масла, новое покрытие может стать настоящим спасением для дорог, на которых часто появляются ямы.

Федеральная автомобильная дорога А360 «Лена»
Фото: commons.wikimedia.org by Rosavtodor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Федеральная автомобильная дорога А360 «Лена»

Как работает самоисцеляющийся асфальт?

Вся проблема асфальта заключается в его деградации. Под воздействием воздуха битум окисляется и теряет пластичность, что приводит к образованию трещин. В результате дороги начинают разрушаться, и вскоре появляются выбоины. Однако добавление растительных спор, пропитанных маслами, помогает предотвратить этот процесс. Масло, выдавливаемое из спор, постепенно размягчает битум, закрывая трещины и заполняя их.

Машинное обучение и симуляции: как учёные ускоряют процесс

Процесс разработки был значительно ускорен благодаря использованию машинного обучения. С помощью команды Google Cloud учёные смогли создать компьютерную модель, которая моделирует, как асфальт будет реагировать на повреждения. Таким образом, исследователи могли просчитать, как покрытие будет восстанавливаться после появления трещин.

Применение в реальной жизни: когда новый материал появится на дорогах?

"Закрывая трещины, вы предотвращаете образование выбоин в будущем и продлеваете срок службы дороги на 30%", — отметил доктор Хосе Норамбуэна-Контрерас, исследователь из университета Суонси.

Эта технология может существенно изменить ситуацию с дорогами в Великобритании, где уже сейчас насчитывается около 7 миллионов выбоин. Власти готовы потратить миллиарды фунтов на "ямочный" ремонт, но новая разработка, по мнению учёных, может быть использована на дорогах уже через два года.

Проблемы дорожного покрытия в России и мире

Проблема разрушения дорог — это не только британская беда. В России также существуют значительные проблемы с состоянием дорожного покрытия. Однако с появлением нового материала, который сам себя лечит, можно ожидать улучшения ситуации и в нашей стране.

Уточнения

Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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