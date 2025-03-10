Ям на дорогах больше не будет: появляется асфальт, который лечит сам себя

Дороги, которые лечат сами себя, уже не фантастика. В Британии учёные создали асфальт, который способен заживлять трещины и продлевать срок службы покрытия на 30%. Благодаря инновационной технологии, включающей растительные споры и утилизированные масла, новое покрытие может стать настоящим спасением для дорог, на которых часто появляются ямы.
Вся проблема асфальта заключается в его деградации. Под воздействием воздуха битум окисляется и теряет пластичность, что приводит к образованию трещин. В результате дороги начинают разрушаться, и вскоре появляются выбоины. Однако добавление растительных спор, пропитанных маслами, помогает предотвратить этот процесс. Масло, выдавливаемое из спор, постепенно размягчает битум, закрывая трещины и заполняя их.
Процесс разработки был значительно ускорен благодаря использованию машинного обучения. С помощью команды Google Cloud учёные смогли создать компьютерную модель, которая моделирует, как асфальт будет реагировать на повреждения. Таким образом, исследователи могли просчитать, как покрытие будет восстанавливаться после появления трещин.
"Закрывая трещины, вы предотвращаете образование выбоин в будущем и продлеваете срок службы дороги на 30%", — отметил доктор Хосе Норамбуэна-Контрерас, исследователь из университета Суонси.
Эта технология может существенно изменить ситуацию с дорогами в Великобритании, где уже сейчас насчитывается около 7 миллионов выбоин. Власти готовы потратить миллиарды фунтов на "ямочный" ремонт, но новая разработка, по мнению учёных, может быть использована на дорогах уже через два года.
Проблема разрушения дорог — это не только британская беда. В России также существуют значительные проблемы с состоянием дорожного покрытия. Однако с появлением нового материала, который сам себя лечит, можно ожидать улучшения ситуации и в нашей стране.
Доро́га — путь сообщения для передвижения людей, прогона скота и транспорта, основная часть транспортной (дорожной) инфраструктуры государства.
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