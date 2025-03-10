Рассказываем, почему водители игнорируют ближний свет днем и какие последствия их ждут

1:53 Your browser does not support the audio element. Авто

В правилах дорожного движения ясно указано, что включение фар в дневное время является обязательным требованием для всех водителей, если их автомобиль не оснащен дневными ходовыми огнями. Несмотря на это, многие автомобилисты игнорируют этот пункт или просто включают противотуманные фары, что может привести к неприятным последствиям. Представитель ГИБДД рассказал, какие санкции могут последовать за такое нарушение.

Фото: Škoda Auto India Pvt. Ltd is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported Красный автомобиль Skoda Rapid

Почему это важно?

Использование ближнего света или дневных ходовых огней значительно увеличивает видимость автомобиля, особенно в условиях плохой погоды. Согласно пункту 19.5 ПДД, водители обязаны использовать хотя бы один из этих вариантов, иначе им грозит штраф в размере 500 рублей по статье 12.20 КоАП РФ. Однако на практике сотрудники ГИБДД часто ограничиваются предупреждением.

Альтернатива ближнему свету

Некоторые владельцы автомобилей, не имеющих дневных ходовых огней, избегают включать ближний свет из-за опасений по поводу быстрого перегорания ламп и высоких затрат на их замену. В такой ситуации есть альтернатива: пункт 19.4 ПДД разрешает использование противотуманных фар вместо ближнего света. Это не только экономичнее, но и помогает снизить нагрузку на фары, что снижает частоту их замены.

Что нельзя игнорировать?

Стоит помнить, что включение только габаритных огней недостаточно. Они не выполняют функцию освещения дороги и не делают машину заметной для других участников движения. Поэтому пренебрежение включением фар может не только привести к штрафу, но и повысить вероятность дорожно-транспортного происшествия.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).

