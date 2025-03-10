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ТОП-5 советских грузовиков, которые пользовались популярностью за границей

1:37
Авто

В СССР производилось множество грузовиков, которые активно экспортировались в разные страны, включая Европу, Азию, Африку и Латинскую Америку.

камаз
Фото: Wikimedia Commons by Srđan Popović is licensed under Public domain
камаз

Вот ТОП-5 грузовиков которые Советский Союз активно экспортировал.

1. ГАЗ-53

Этот среднетоннажный грузовик был очень популярен за рубежом благодаря своей надежности и неприхотливости. Экспортировался во многие страны Восточной Европы, Азии и Африки.

2. ЗИЛ-130

Этот грузовик был известен своей высокой грузоподъемностью и мощным двигателем. Экспортировался в страны Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

3. КамАЗ-5320

Этот грузовик стал символом советской грузовой техники и экспортировался во многие страны мира. Он отличался высокой надежностью, проходимостью и грузоподъемностью.

4. КрАЗ-255Б

Этот тяжелый грузовик использовался в основном в строительстве и горнодобывающей промышленности. Экспортировался в страны Восточной Европы, Азии и Африки.

5. ГАЗ-66

Этот полноприводный грузовик был популярен в странах с плохими дорогами. Экспортировался в страны Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.

Эти грузовики пользовались популярностью за рубежом благодаря своей надёжности, простоте конструкции и доступной цене.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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