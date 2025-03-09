ТОП-5 самых забытых легковых автомобилей СССР

В СССР было множество интересных легковых автомобилей, о которых сегодня мало кто вспоминает.
Некоторые из них выпускались ограниченным тиражом, другие просто не стали популярными
Вот ТОП-5 самых забытых легковых автомобилей Советского Союза:
1. НАМИ-1
Этот автомобиль, разработанный в 1927 году, был одним из первых советских легковых автомобилей. Он отличался оригинальной конструкцией и использовал двигатель от мотоцикла.
НАМИ-1 не получил широкого распространения и был быстро забыт.
2. КИМ-10
Этот автомобиль, разработанный в конце 1930-х годов, должен был стать первым массовым советским легковым автомобилем. Однако начало Великой Отечественной войны помешало его серийному производству.
После войны КИМ-10 был забыт.
3. Москвич-400-422 "Буратино"
Это был автомобиль с деревянным кузовом, выпускавшийся в послевоенные годы. "Буратино" был очень дешёвым и простым в производстве, но отличался низкой надёжностью.
Этот автомобиль был быстро забыт после того, как в СССР началось производство более современных моделей.
4. ЗАЗ-965 "Запорожец"
Несмотря на свою популярность в 1960-х годах, "горбатый" "Запорожец" сейчас практически забыт. Он отличался оригинальным дизайном и задним расположением двигателя.
ЗАЗ-965 был популярен среди малообеспеченных граждан, но отличался низкой надёжностью и плохой управляемостью.
5. ИЖ-13 "Старт"
Этот автомобиль, разработанный в 1970-х годах, должен был стать первым советским переднеприводным автомобилем. Однако из-за проблем с финансированием проект был закрыт.
ИЖ-13 так и не был запущен в серийное производство и был забыт.
Эти автомобили не получили широкого распространения по разным причинам, таким как низкая надежность, устаревшая конструкция или проблемы с финансированием.
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