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ТОП-5 самых забытых легковых автомобилей СССР

2:14
Авто

В СССР было множество интересных легковых автомобилей, о которых сегодня мало кто вспоминает.

Zaporozhetz Blue 02
Фото: commons.wikimedia.org by NVO, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Zaporozhetz Blue 02

Некоторые из них выпускались ограниченным тиражом, другие просто не стали популярными

Вот ТОП-5 самых забытых легковых автомобилей Советского Союза:

1. НАМИ-1

Этот автомобиль, разработанный в 1927 году, был одним из первых советских легковых автомобилей. Он отличался оригинальной конструкцией и использовал двигатель от мотоцикла.

НАМИ-1 не получил широкого распространения и был быстро забыт.

2. КИМ-10

Этот автомобиль, разработанный в конце 1930-х годов, должен был стать первым массовым советским легковым автомобилем. Однако начало Великой Отечественной войны помешало его серийному производству.

После войны КИМ-10 был забыт.

3. Москвич-400-422 "Буратино"

Это был автомобиль с деревянным кузовом, выпускавшийся в послевоенные годы. "Буратино" был очень дешёвым и простым в производстве, но отличался низкой надёжностью.

Этот автомобиль был быстро забыт после того, как в СССР началось производство более современных моделей.

4. ЗАЗ-965 "Запорожец"

Несмотря на свою популярность в 1960-х годах, "горбатый" "Запорожец" сейчас практически забыт. Он отличался оригинальным дизайном и задним расположением двигателя.

ЗАЗ-965 был популярен среди малообеспеченных граждан, но отличался низкой надёжностью и плохой управляемостью.

5. ИЖ-13 "Старт"

Этот автомобиль, разработанный в 1970-х годах, должен был стать первым советским переднеприводным автомобилем. Однако из-за проблем с финансированием проект был закрыт.

ИЖ-13 так и не был запущен в серийное производство и был забыт.

Эти автомобили не получили широкого распространения по разным причинам, таким как низкая надежность, устаревшая конструкция или проблемы с финансированием.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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