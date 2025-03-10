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Дорога ошибок не прощает: привычки, которые медленно уничтожают ваш автомобиль

1:49
Авто

Некоторые водители даже не подозревают, что их повседневные привычки медленно уничтожают автомобиль. Казалось бы, безобидные действия на самом деле приводят к повышенному износу деталей, увеличению расхода топлива и даже серьёзным поломкам.

Автовладелец за рулем в движущейся машине
Фото: wikimedia.org by BP63Vincent, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Автовладелец за рулем в движущейся машине

1. Перегрузка автомобиля

Чем больше вещей в багажнике, тем сильнее страдает машина. Лишний вес увеличивает нагрузку на подвеску, ухудшает управляемость и "съедает" больше топлива. Если багажник давно превратился в склад ненужных вещей — пора пересмотреть его содержимое.

2. Езда на пустом баке

Остаток топлива в баке — не просто цифры на приборной панели. Когда бензин или дизель заканчивается, топливный насос начинает засасывать осадок и грязь со дна бака, что может повредить фильтры и систему подачи топлива. Заправляться лучше заранее, а не дожидаться, пока загорится лампочка.

3. Опираться на рычаг КПП

Если ваша рука постоянно лежит на рычаге коробки передач, пора менять эту привычку. Из-за дополнительного давления внутренние элементы КПП изнашиваются быстрее, а со временем передачи могут начать переключаться с хрустом.

4. Газ в пол на холодном моторе

Резкие ускорения сразу после запуска двигателя — верный способ уменьшить его ресурс. Пока мотор не прогрелся, масло не успевает равномерно распределиться по деталям, что увеличивает их износ. Оптимальная стратегия — дать двигателю немного поработать в щадящем режиме перед резким разгоном.

Если избегать этих ошибок, автомобиль прослужит дольше, а расходы на ремонт и топливо станут значительно ниже.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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