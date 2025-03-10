Даже инспектор запутается в правилах: почему помеха справа не всегда работает

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Многие водители считают, что правило "помехи справа" действует в любой ситуации, но это далеко не так. В ГАИ объяснили, почему при левом повороте или развороте ориентироваться на этот принцип — грубая ошибка.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Мужчина в тёмных очках смотрит в зеркало заднего вида

Где правило действительно работает?

Пункт 8.4 ПДД устанавливает, что при одновременном перестроении преимущество имеет автомобиль справа. Также пункт 8.9 уточняет: если пути машин пересекаются, а приоритет не определён другими нормами, уступает тот, у кого помеха справа.

На перекрёстках равнозначных дорог действует пункт 13.11, который подтверждает этот принцип. Но именно здесь водители часто путаются, ошибочно распространяя правило на другие ситуации.

Почему "помеха справа" не действует при левом повороте?

Пункт 13.12 ПДД даёт чёткое разъяснение: водитель, совершающий левый поворот или разворот, обязан уступить машинам, которые:

едут прямо ;

; поворачивают направо со встречного направления.

То есть в этом случае правило "помехи справа" не учитывается, так как приоритет определён другим пунктом.

А как на круговом движении?

Здесь действует ещё одна логика: автомобили, уже находящиеся на круге, имеют преимущество перед въезжающими. Именно поэтому на таких перекрёстках правило помехи справа тоже не применяется.

Ошибочное понимание ПДД может привести не только к аварийной ситуации, но и к вине водителя в ДТП. Чтобы избежать проблем, важно знать не только отдельные правила, но и то, как они работают в конкретных ситуациях.

Уточнения

Пра́вила доро́жного движе́ния (ПДД) — свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и так далее), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам для обеспечения безопасности дорожного движения.

