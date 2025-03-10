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Царапина на кузове — не приговор: три копеечных способа, которые работают

1:38
Авто

Царапина на кузове? Не спешите в автосервис или за дорогими полиролями. Решение, которое стоит копейки, уже есть у вас под рукой.

Полировка авто
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Полировка авто

Зубная паста — ваш мини-полировочный станок

Абразивные частицы в зубной пасте работают как мягкий шлифовальный инструмент. Нанесите немного пасты на ткань, обработайте царапину круговыми движениями, а затем вытрите влажной салфеткой. Главное — не переусердствовать, чтобы не повредить защитный слой лака.

Растительное масло — эффект заживления

Если повреждение глубже, капля растительного масла заполнит микротрещины и создаст эффект "заживления", изменяя преломление света. Просто нанесите масло, протрите сухой тканью — и дефект визуально исчезнет. Отличный трюк перед продажей или фотосессией.

Лак для ногтей — маскировка в цвет кузова

Для более серьёзных царапин подойдёт лак для ногтей. Главное — подобрать оттенок, максимально близкий к цвету машины. После высыхания обработайте поверхность полиролью, и граница станет почти незаметной.

Грецкий орех — натуральный реставратор

Разрежьте орех и потрите ядром повреждённое место. Жирные кислоты заполнят неровности, а мягкая текстура придаст гладкость. Затем просто протрите поверхность влажной тканью, и кузов снова будет выглядеть ухоженным.

Эти методы не заменят профессиональную покраску, но отлично подходят для быстрого устранения дефектов перед важной встречей или продажей авто.

Уточнения

Ку́зов — часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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