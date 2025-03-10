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Автомобиль дёргается при торможении: это может закончиться не только штрафом

Авто

Если при торможении автомобиль начинает подрагивать, а педаль тормоза заметно вибрирует, это может свидетельствовать о серьёзных неисправностях. Важно не игнорировать проблему, ведь от состояния тормозной системы зависит безопасность водителя и пассажиров.

Руки на руле
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Руки на руле

Основные причины и способы устранения

Износ тормозных деталей

Одна из частых причин рывков при торможении — износ тормозных колодок. Если вовремя их не заменить, они могут стереться до такой степени, что начнут царапать тормозной диск, вызывая неприятный скрежет и биение.

Деформация тормозных дисков

Если руль начинает дрожать именно при торможении, возможно, диски износились или деформировались. Даже если внешне они выглядят нормально, внутри могут скрываться борозды и неровности. Решение — проточка или замена тормозных дисков.

Подклинивание поршня тормозного цилиндра

Грязь на направляющих тормозного механизма приводит к его заеданию, из-за чего торможение становится неравномерным. В лёгких случаях помогает чистка и смазка, но если проблема запущена, может потребоваться замена суппорта.

Неисправная коробка передач

Мало кто знает, что даже автоматическая трансмиссия может вызывать рывки в движении. Если автомобиль начинает "дёргаться", лучше пройти диагностику у специалистов.

Другие возможные причины

Помимо тормозной системы, вибрация на руле может быть вызвана:

  • Дисбалансом колёс
  • Износом ступичных подшипников
  • Деформированным колесным диском
  • Недостаточным давлением в шинах

Чем это грозит?

В ГИБДД предупреждают: сотрудники ДПС могут диагностировать неисправности ходовой части прямо на дороге с помощью специальных приборов.

Если тормозная система не в порядке, водителю грозит штраф в 500 рублей (статья 12.5.2 КоАП РФ) и запрет на эксплуатацию автомобиля до устранения неисправности.

Вопрос не только в штрафе, но и в безопасности. Даже небольшая вибрация может перерасти в отказ тормозов в критический момент. Поэтому при первых признаках проблем стоит как можно быстрее обратиться в сервис.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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