Наши люди в булочную на такси не ездят, но скоро смогут долететь на своём авто

Китайская компания XPeng Motors собирается сделать то, что раньше казалось фантастикой: уже к 2026 году она планирует начать массовое производство летающих автомобилей.
Хэ Сяопэн, одна из ключевых фигур XPeng, подтвердил, что развитие таких технологий стало возможным благодаря активной поддержке отрасли низковысотных полётов в Китае. Если всё пойдёт по плану, компания станет первой в мире, запустившей серийное производство летающих машин.
Эти амбициозные планы не возникли на пустом месте. В конце прошлого года XPeng заявила о строительстве завода, который должен быть готов уже в третьем квартале 2025 года. Это значит, что производство может стартовать в ближайшие годы.
Развитие летающих автомобилей в Китае совпадает с национальной стратегией: в новом плане развития страны на 2025 год предусмотрено расширение использования низковысотных летательных аппаратов. Власти уделяют внимание не только инновациям, но и вопросам безопасности полётов.
XPeng движется в направлении, которое может изменить городской транспорт. Если проект окажется успешным, вскоре автомобили смогут не только передвигаться по дорогам, но и взмывать в небо, решая проблему пробок и расширяя возможности передвижения в мегаполисах.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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