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Фары встречных машин доводят до слёз? Простое решение прямо перед носом

2:34
Авто

Вождение ночью — настоящее испытание для водителей, особенно из-за яркого света встречных фар. Представитель ГИБДД рассказал, как минимизировать этот дискомфорт и повысить безопасность на дороге.

Ксеноновые фары автомобиля
Фото: Wikipedia by Sven Mildner is licensed under GNU Free Documentation License
Ксеноновые фары автомобиля

Опасность ослепления ночью

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда на нерегулируемом пешеходном переходе внезапно появляется человек. В свете встречных фар его можно заметить слишком поздно, что создаёт реальную угрозу аварии. Особенно это актуально для городских дорог с недостаточным освещением.

На загородных трассах проблема ещё серьезнее. Дальний свет встречных автомобилей может полностью ослепить водителя на несколько секунд. В такие моменты важно не терять контроль над ситуацией.

Один из факторов, помогающих снизить эффект ослепления, — это высота посадки водителя. Чем выше находится человек относительно дороги, тем меньше яркий свет влияет на его зрение, снижая усталость и повышая концентрацию.

Неэффективные "лайфхаки"

В интернете можно найти множество советов по борьбе с ослепляющими фарами. Например, советуют закрывать один глаз при встрече с автомобилем, "прятаться" за грузовиками или использовать боковое зрение. Однако эти методы не решают проблему, а лишь временно уменьшают её воздействие.

Действенные способы защиты

Наиболее очевидное решение — использование специальных антибликовых очков с поляризационными линзами. Они снижают яркость встречного света и помогают глазам быстрее адаптироваться. Однако не все водители готовы ими пользоваться.

Одни считают, что носить "солнечные" очки в темноте странно, другие сталкиваются с проблемой выбора подходящей модели.

Альтернативный вариант — антибликовый козырек. Этот аксессуар представляет собой прозрачный прямоугольник из поляризованного пластика, который крепится к штатному солнцезащитному козырьку автомобиля. В отличие от очков, он не требует ношения на лице, а его использование практически не влияет на внешний вид автомобиля.

Достаточно просто опустить козырек перед глазами, чтобы значительно снизить эффект ослепления и обеспечить более комфортное вождение.

Использование таких решений помогает сделать ночные поездки безопаснее и комфортнее, уменьшая риск аварийных ситуаций и снижая нагрузку на зрение водителя.

Уточнения

Фа́ра — источник направленного света с отражателем, установленный в передней части транспортного средства и предназначенный для освещения дороги и окружающей местности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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