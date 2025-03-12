Кто не торгуется — тот переплачивает: как сэкономить на покупке машины

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Покупка автомобиля — дело серьёзное, и платить больше, чем нужно, никто не хочет. На вторичном рынке почти всегда есть возможность торга, главное — знать, как правильно его вести.

Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ покупка автомобиля

1. Изучите рынок заранее

Сравните цены на аналогичные автомобили, чтобы определить реальную стоимость. Не забудьте учесть дополнительные расходы: страховку, регистрацию, налоги.

2. Проверяйте авто как детектив

Не верьте на слово даже знакомым продавцам. Осмотрите кузов, двигатель, подвеску и салон, запросите VIN-код и проверьте историю через Госавтоинспекцию.

3. Начинайте с заниженной ставки

Назовите сумму ниже той, на которую рассчитываете, чтобы создать задел для торга. Указывайте на недостатки и сравнивайте с более дешёвыми аналогами.

4. Используйте альтернативы

Если продавец не уступает, предложите компромисс: бонусы в виде страховки, комплектации или бесплатного техобслуживания.

5. Проверяйте документы

После успешного торга убедитесь, что все договорённости зафиксированы в документах. Ошибка в оформлении может испортить всю сделку.

Торговаться — это не стыдно, а выгодно! Практика и уверенность помогут вам купить авто по лучшей цене.