Кто не торгуется — тот переплачивает: как сэкономить на покупке машины

Покупка автомобиля — дело серьёзное, и платить больше, чем нужно, никто не хочет. На вторичном рынке почти всегда есть возможность торга, главное — знать, как правильно его вести.
Сравните цены на аналогичные автомобили, чтобы определить реальную стоимость. Не забудьте учесть дополнительные расходы: страховку, регистрацию, налоги.
Не верьте на слово даже знакомым продавцам. Осмотрите кузов, двигатель, подвеску и салон, запросите VIN-код и проверьте историю через Госавтоинспекцию.
Назовите сумму ниже той, на которую рассчитываете, чтобы создать задел для торга. Указывайте на недостатки и сравнивайте с более дешёвыми аналогами.
Если продавец не уступает, предложите компромисс: бонусы в виде страховки, комплектации или бесплатного техобслуживания.
После успешного торга убедитесь, что все договорённости зафиксированы в документах. Ошибка в оформлении может испортить всю сделку.
Торговаться — это не стыдно, а выгодно! Практика и уверенность помогут вам купить авто по лучшей цене.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.