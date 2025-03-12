Бесключевой доступ — удобство для водителей, но рай для угонщиков

Угонщики научились вскрывать автомобили Hyundai, Genesis и Kia всего за 3-5 минут. Как рассказал эксперт в сфере безопасности Андрей Кондрашов, для этого используется код-граббер, который перехватывает сигналы бесключевого доступа и превращает устройство в "ключ" от машины.
Под угрозой весь модельный ряд, от Kia Rio в топовой комплектации до популярных кроссоверов Hyundai Santa Fe и Palisade.
По прогнозам, корейские автомобили останутся в топе среди угоняемых ещё минимум 5 лет.
Вопрос остаётся открытым: штатная защита или дополнительный барьер?
Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.