Бесключевой доступ — удобство для водителей, но рай для угонщиков

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Угонщики научились вскрывать автомобили Hyundai, Genesis и Kia всего за 3-5 минут. Как рассказал эксперт в сфере безопасности Андрей Кондрашов, для этого используется код-граббер, который перехватывает сигналы бесключевого доступа и превращает устройство в "ключ" от машины.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Угонщик вскрывает машину

Под угрозой весь модельный ряд, от Kia Rio в топовой комплектации до популярных кроссоверов Hyundai Santa Fe и Palisade.

Почему "корейцы" в зоне риска

Уязвимость бесключевой системы делает их лёгкой добычей.

Высокий спрос на машины и запчасти, особенно в сфере такси и каршеринга.

Простота перепродажи угнанных авто и комплектующих.

По прогнозам, корейские автомобили останутся в топе среди угоняемых ещё минимум 5 лет.

Вопрос остаётся открытым: штатная защита или дополнительный барьер?

Уточнения

Угон автомобиля — завладение автомобилем против воли его владельца с целью хищения, из хулиганских побуждений, для совершения преступления или иных целей.

