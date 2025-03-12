Летняя резина теперь по цене путёвки в Турцию, а зимняя — вдвое дороже

В феврале 2025 года средняя стоимость новой летней шины в России (без учёта премиальных моделей) составила 10,7 тыс. рублей. По сравнению с февралем прошлого года цена практически не изменилась — тогда она была 10,6 тыс. рублей.
Однако за последний год были колебания: самый дешёвый месяц — ноябрь 2024 года, когда средняя цена летней резины упала до 8,9 тыс. рублей.
За январь-февраль 2025 года:
Рынок остаётся нестабильным, и, похоже, экономить на резине в этом году не получится.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.