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ДПС и провокационные вопросы: как не заговорить себя на штраф

1:47
Авто

Встреча с инспектором ГАИ может стать настоящим испытанием, особенно если вопросы кажутся провокационными. Важно помнить: спокойствие, знание своих прав и корректное поведение помогут избежать неприятных ситуаций.

ДПС
Фото: commons.wikimedia.org by Stanislav Kozlovskiy, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
ДПС

1. Как должен представиться инспектор

Сотрудник ДПС обязан назвать должность, звание, фамилию и, по требованию водителя, показать служебное удостоверение. Также он должен объяснить причину остановки. Если инспектор этого не делает, водитель имеет полное право уточнить основание для проверки.

2. Что делать, если инспектор ведёт себя некорректно

Если инспектор общается грубо или агрессивно, напомните ему о Приказе МВД № 264 от 02.05.2023, который обязывает сотрудников полиции быть вежливыми. Допустимо вести видеозапись общения — закон это не запрещает.

3. Можно ли записывать разговор

Запись взаимодействия с инспектором может пригодиться в случае спорных ситуаций. Однако не стоит забывать, что сам сотрудник ДПС также ведёт запись с помощью видеорегистратора или камеры патрульного автомобиля.

4. Как реагировать на провокационные вопросы

Грубость и оскорбления могут привести к административной или уголовной ответственности. Если вопрос инспектора кажется провокационным, можно спокойно уточнить его суть. При оформлении протокола водитель вправе указать, что заданные вопросы не имеют отношения к делу.

Знание своих прав и корректное поведение помогут сохранить спокойствие и избежать ненужных проблем на дороге.

Уточнения

Водительское удостоверение — документ, подтверждающий право на управление транспортных средств различных категорий.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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