Женщины составляют 32% сотрудников АвтоВАЗа, и их вклад в производство автомобилей трудно переоценить. Как сообщается в корпоративном телеграм-канале "Поладим с Lada", именно в некоторых направлениях женская точность и внимательность незаменимы.
Среди ключевых направлений, где ценится женская аккуратность, выделяют:
Сотрудницы АвтоВАЗа не только лучше различают цвета, но и отличаются высокой ответственностью, что делает их незаменимыми в отделе контроля качества. Также в компании отмечают, что ловкость рук и аккуратность женщин идеально подходят для работы с мелкими деталями на этапе сборки.
Таким образом, вклад женщин в производство автомобилей на АвтоВАЗе огромен — от контроля качества до дизайна и сборки.
«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.