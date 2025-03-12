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Как женщины делают автомобили лучше? Они просто не закрывают глаза на мелочи

1:30
Авто

Женщины составляют 32% сотрудников АвтоВАЗа, и их вклад в производство автомобилей трудно переоценить. Как сообщается в корпоративном телеграм-канале "Поладим с Lada", именно в некоторых направлениях женская точность и внимательность незаменимы.

Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"
Фото: commons.wikimedia.org by Rainerhaufe, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Немецкий автомобильный завод "Фольксваген"

Где женщины особенно востребованы

Среди ключевых направлений, где ценится женская аккуратность, выделяют:

  • Систему контроля качества - внимательность позволяет замечать мельчайшие дефекты.
  • Окрасочный цех - женщины лучше различают оттенки, а значит, кузов и салон получают безупречные цветовые решения.
  • Металлургическое и прессовое производство - женская усидчивость важна при точной работе с материалами.
  • Испытательные лаборатории - скрупулёзность помогает тестировать детали и выявлять отклонения.
  • Дизайн-центр - женский взгляд на эстетику помогает создавать гармоничные цветовые сочетания и стильные интерьеры.

В чём преимущества женщин на производстве

Сотрудницы АвтоВАЗа не только лучше различают цвета, но и отличаются высокой ответственностью, что делает их незаменимыми в отделе контроля качества. Также в компании отмечают, что ловкость рук и аккуратность женщин идеально подходят для работы с мелкими деталями на этапе сборки.

Таким образом, вклад женщин в производство автомобилей на АвтоВАЗе огромен — от контроля качества до дизайна и сборки.

Уточнения

«АвтоВАЗ» — советская и российская автомобилестроительная компания. Крупнейший производитель легковых автомобилей в Восточной Европе.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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