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ТОП-5 самых ломающихся легковых автомобилей СССР

2:24
Авто

Советские автомобили славились своей простотой и ремонтопригодностью.

Боктер, АЗЛК-2140 (1)
Фото: commons.wikimedia.org by Николай Булыкин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Боктер, АЗЛК-2140 (1)

Но некоторые модели отличались частыми поломками и проблемами с надежностью. Вот ТОП-5 самых ломающихся легковушек СССР.

1. Москвич-2140 (1976-1988) — проблемы с двигателем и коррозией

Эта модель, несмотря на популярность, страдала от низкого качества сборки, проблем с коробкой передач и двигателем. Кроме того, кузов быстро ржавел, особенно в регионах с влажным климатом.

2. ЗАЗ-968 "Запорожец" (1971-1994) — вечные проблемы с охлаждением

Заднемоторная компоновка и воздушное охлаждение приводили к частым перегревам двигателя. Кроме того, электрооборудование (особенно стартер и генератор) выходило из строя с пугающей регулярностью.

3. ВАЗ-2102 (1971-1986) — ненадежная ходовая и слабый двигатель

Первая советская серийная "пятиместная" универсальная модель страдала от частых поломок заднего моста, слабой подвески и быстрого износа двигателя. Многие владельцы жаловались на шумность и плохую герметичность кузова.

4. ГАЗ-24 "Волга" (1970-1992) — капризная коробка передач и проблемы с карбюратором

Хотя "Волга" считалась престижной машиной, у неё были ненадёжные коробки передач, слабые тормоза и постоянно засоряющийся карбюратор. К тому же многие владельцы отмечали слабую устойчивость к коррозии.

5. Москвич-2141 (1986-2001) — слабый кузов и проблемы с двигателем

Один из самых неоднозначных автомобилей СССР. Изначально проектировался под французский мотор Simca, но в итоге получил старые советские двигатели, которые были недостаточно мощными и часто ломались. Кроме того, кузов быстро терял жесткость и страдал от коррозии.

Эти машины были массовыми, но их владельцам приходилось постоянно держать под рукой инструменты и запчасти.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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