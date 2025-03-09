ТОП-5 самых ломающихся легковых автомобилей СССР

Советские автомобили славились своей простотой и ремонтопригодностью.
Но некоторые модели отличались частыми поломками и проблемами с надежностью. Вот ТОП-5 самых ломающихся легковушек СССР.
1. Москвич-2140 (1976-1988) — проблемы с двигателем и коррозией
Эта модель, несмотря на популярность, страдала от низкого качества сборки, проблем с коробкой передач и двигателем. Кроме того, кузов быстро ржавел, особенно в регионах с влажным климатом.
2. ЗАЗ-968 "Запорожец" (1971-1994) — вечные проблемы с охлаждением
Заднемоторная компоновка и воздушное охлаждение приводили к частым перегревам двигателя. Кроме того, электрооборудование (особенно стартер и генератор) выходило из строя с пугающей регулярностью.
3. ВАЗ-2102 (1971-1986) — ненадежная ходовая и слабый двигатель
Первая советская серийная "пятиместная" универсальная модель страдала от частых поломок заднего моста, слабой подвески и быстрого износа двигателя. Многие владельцы жаловались на шумность и плохую герметичность кузова.
4. ГАЗ-24 "Волга" (1970-1992) — капризная коробка передач и проблемы с карбюратором
Хотя "Волга" считалась престижной машиной, у неё были ненадёжные коробки передач, слабые тормоза и постоянно засоряющийся карбюратор. К тому же многие владельцы отмечали слабую устойчивость к коррозии.
5. Москвич-2141 (1986-2001) — слабый кузов и проблемы с двигателем
Один из самых неоднозначных автомобилей СССР. Изначально проектировался под французский мотор Simca, но в итоге получил старые советские двигатели, которые были недостаточно мощными и часто ломались. Кроме того, кузов быстро терял жесткость и страдал от коррозии.
Эти машины были массовыми, но их владельцам приходилось постоянно держать под рукой инструменты и запчасти.
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