Не только жара: почему мотор может перегреться даже в лютый холод

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Многие водители считают, что перегрев двигателя — это летняя проблема. Однако зимой мотор может "закипеть" не реже, особенно при неисправностях в системе охлаждения.

D-4S Boxer Engine of Toyota 86
Фото: Own work by Cllackr, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
D-4S Boxer Engine of Toyota 86

Одна из главных причин — утечка антифриза. В мороз резиновые шланги и прокладки сжимаются, теряют эластичность, а затем при резком нагреве могут трескаться, что приводит к постепенной утечке охлаждающей жидкости. В результате двигатель перегревается, так как воздух, заполняющий систему вместо антифриза, не способен эффективно отводить тепло.

Чтобы избежать этого, важно регулярно проверять уровень охлаждающей жидкости на остывшем моторе. Кроме того, перегрев может быть вызван неисправным термостатом, изношенной помпой, треснувшим расширительным бачком или засорённым радиатором. Зимой система охлаждения работает в экстремальных условиях, поэтому профилактическая диагностика поможет избежать серьёзных проблем.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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