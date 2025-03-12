Хранение машины зимой: почему гараж – не всегда лучшее решение

Некоторые водители предпочитают не использовать автомобиль зимой, оставляя его в гараже или на стоянке. Однако длительный простой может привести к неожиданным техническим проблемам.
Автомобиль рассчитан на регулярную эксплуатацию — во время движения все механизмы работают, детали смазываются, а жидкости циркулируют. В состоянии покоя смазка прекращает обновляться, а масла теряют свои свойства. Влага, которая накапливается в тормозной жидкости, ухудшает работу тормозной системы, а резиновые уплотнения со временем теряют эластичность и могут потрескаться.
Уже через несколько недель без движения на тормозных дисках появляется ржавчина, а металлические элементы автомобиля подвергаются коррозии. Если машина стоит на улице или в плохо вентилируемом гараже, это лишь ускоряет процесс.
После долгого простоя необходимо провести техническое обслуживание: заменить масла, проверить состояние тормозной системы и подвески. Только так можно избежать дорогостоящего ремонта весной.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.