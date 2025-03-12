Дороже – не значит лучше! Почему зимой 95-й бензин проигрывает 92-му

Многие автомобилисты предпочитают АИ-95, считая, что он снижает расход топлива и повышает мощность. Однако зимой его использование может обернуться ненужными проблемами.
Главная причина - летучесть присадок. В АИ-95 больше метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), который испаряется быстрее, снижая октановое число топлива в баке.
Второй фактор - сложности с холодным пуском. АИ-92 быстрее воспламеняется при низких температурах, что облегчает запуск двигателя и обеспечивает его стабильную работу.
Третья причина - современные двигатели адаптируются. Большинство атмосферных моторов с октан-коррекцией могут спокойно работать на 92-м бензине, если это допускает производитель.
Использование АИ-95 зимой не даёт ощутимых преимуществ, а вот проблем может прибавить. Если ваш автомобиль разрешает АИ-92, заправляться им зимой — логичный выбор.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.