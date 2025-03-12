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Дороже – не значит лучше! Почему зимой 95-й бензин проигрывает 92-му

1:04
Авто

Многие автомобилисты предпочитают АИ-95, считая, что он снижает расход топлива и повышает мощность. Однако зимой его использование может обернуться ненужными проблемами.

Пистолет на заправке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пистолет на заправке

Главная причина - летучесть присадок. В АИ-95 больше метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ), который испаряется быстрее, снижая октановое число топлива в баке.

Второй фактор - сложности с холодным пуском. АИ-92 быстрее воспламеняется при низких температурах, что облегчает запуск двигателя и обеспечивает его стабильную работу.

Третья причина - современные двигатели адаптируются. Большинство атмосферных моторов с октан-коррекцией могут спокойно работать на 92-м бензине, если это допускает производитель.

Использование АИ-95 зимой не даёт ощутимых преимуществ, а вот проблем может прибавить. Если ваш автомобиль разрешает АИ-92, заправляться им зимой — логичный выбор.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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