Автозапуск – ваш лучший друг или тайный враг? Эти 5 ошибок могут стоить дорого

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1:08
Авто

Автозапуск двигателя — это удобная функция, но в некоторых случаях она может привести к неожиданным проблемам.

автомобильные ключи
Фото: Flickr by chen chin (ducktail964), https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
автомобильные ключи

Главный минус - масляное голодание. Двигатель работает на холостых оборотах, но масло циркулирует недостаточно активно, что ускоряет износ ДВС.

Второй риск - разрядка аккумулятора. АКБ тратит энергию на запуск, но практически не заряжается, так как холодная батарея плохо принимает заряд.

Третья проблема - образование нагара. Работа двигателя на малых оборотах приводит к накоплению нагара в цилиндрах, снижая ресурс мотора.

Четвёртый минус - непрогретая коробка передач. Автомат и вариатор остаются холодными, что увеличивает их износ при резком старте.

Наконец, штраф за прогрев во дворе. Если двигатель работает дольше 5 минут, можно получить штраф до 1500 рублей по статье 12.28 КоАП РФ. Лучший вариант — включать автозапуск за пару минут до выезда, чтобы минимизировать риски.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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