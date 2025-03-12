Автозапуск – ваш лучший друг или тайный враг? Эти 5 ошибок могут стоить дорого

Автозапуск двигателя — это удобная функция, но в некоторых случаях она может привести к неожиданным проблемам.
Главный минус - масляное голодание. Двигатель работает на холостых оборотах, но масло циркулирует недостаточно активно, что ускоряет износ ДВС.
Второй риск - разрядка аккумулятора. АКБ тратит энергию на запуск, но практически не заряжается, так как холодная батарея плохо принимает заряд.
Третья проблема - образование нагара. Работа двигателя на малых оборотах приводит к накоплению нагара в цилиндрах, снижая ресурс мотора.
Четвёртый минус - непрогретая коробка передач. Автомат и вариатор остаются холодными, что увеличивает их износ при резком старте.
Наконец, штраф за прогрев во дворе. Если двигатель работает дольше 5 минут, можно получить штраф до 1500 рублей по статье 12.28 КоАП РФ. Лучший вариант — включать автозапуск за пару минут до выезда, чтобы минимизировать риски.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.