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Одна из этих кнопок может спасти вас в экстренной ситуации – проверьте свою машину

1:33
Авто

Автомобили напичканы различными функциями, но многие водители продолжают использовать лишь основные кнопки на панели управления. Однако есть несколько полезных клавиш, о которых стоит знать.

руль
Фото: wikipediа by Mason Jones masonjonesphoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
руль

Одна из таких — Shift Lock Release. Это небольшая кнопка под заглушкой возле селектора АКПП. Она нужна для разблокировки коробки передач, если двигатель не заводится или сел аккумулятор.

Другой малозаметный элемент — кнопка Valet. Её часто прячут при установке сигнализации. Если брелок вдруг перестал работать, эта кнопка поможет отключить охранную систему.

Некоторые забывают, что подушку безопасности переднего пассажира можно отключить. Это особенно важно при перевозке детей в кресле. Для этого нужно найти замок в бардачке или торце передней панели и повернуть его ключом зажигания.

Также мало кто использует дистанционное управление стеклоподъёмниками. Достаточно зажать кнопку открытия на брелоке на несколько секунд — и все окна опустятся.

Если в машине есть блокировка задних дверей, ею стоит пользоваться, особенно если на заднем сиденье едут дети. Переключатель в торце двери позволяет открыть её только снаружи.

И наконец, в холода или при неприятных запахах с улицы поможет кнопка рециркуляции воздуха. Её включение позволяет быстрее прогреть салон или избежать попадания выхлопных газов внутрь авто.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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