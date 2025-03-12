Как узнать реальный пробег машины, если одометр лжет? Разбираем 8 ключевых деталей

1:29 Your browser does not support the audio element. Авто

При покупке подержанного автомобиля важно обращать внимание не только на одометр, но и на другие косвенные признаки реального пробега.

Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ приборная панель

Первое, что стоит проверить - это состояние тормозных дисков. Они служат от 80 до 100 тысяч километров, и значительный износ говорит о пробеге не менее этой отметки. Если диски новые, значит, их либо заменили из-за большого пробега, либо автомобиль использовался в агрессивном стиле.

Шины тоже могут рассказать о пройденном расстоянии. Если пятилетняя машина на "заводской" резине, пробег, скорее всего, честный. Если резина новая, возможно, автомобиль прошёл намного больше заявленного.

Сколы и трещины на лобовом стекле, а также следы ремонта кузова — ещё один индикатор пробега. Год выпуска стекла можно посмотреть в маркировке.

Износ руля, подлокотника и водительского коврика тоже играет роль. Руль начинает блестеть после 50 тысяч километров, а после 100 тысяч на нём могут появиться трещины. Стёртые накладки на педалях или новый комплект педалей говорят о серьёзном пробеге.

Наконец, пробег можно проверить через базы данных дилеров и специализированные сайты. Некоторые модули автомобиля также сохраняют фактический пробег. Если продавец отказывается от диагностики, это повод насторожиться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

