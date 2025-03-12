Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мел Гибсон остался без оружия: прокурор поплатилась должностью за принципиальность
У Цыганова будет девятый?: Снигирь спровоцировала слухи о пополнении в семье
Киев уверен, что 30-дневным перемирием перехитрил русских
Пересильд вновь подогрела слухи о романе с известным певцом
ТОП-5 легковых автомобилей-долгожителей в СССР
Минимум за три года: что ждёт нефтяной рынок в условиях новой коррекции?
Поставил в духовку и забыл — а потом удивился, как вкусно получилось
Не Вициным единым: ещё одна могила звезды кино оказалась заброшенной
Диета не помогает: возможно, вы просто не замечаете этих банальных калорийных ловушек

Как узнать реальный пробег машины, если одометр лжет? Разбираем 8 ключевых деталей

1:29
Авто

При покупке подержанного автомобиля важно обращать внимание не только на одометр, но и на другие косвенные признаки реального пробега.

приборная панель
Фото: Wikipedia by C Ling Fan, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
приборная панель

Первое, что стоит проверить - это состояние тормозных дисков. Они служат от 80 до 100 тысяч километров, и значительный износ говорит о пробеге не менее этой отметки. Если диски новые, значит, их либо заменили из-за большого пробега, либо автомобиль использовался в агрессивном стиле.

Шины тоже могут рассказать о пройденном расстоянии. Если пятилетняя машина на "заводской" резине, пробег, скорее всего, честный. Если резина новая, возможно, автомобиль прошёл намного больше заявленного.

Сколы и трещины на лобовом стекле, а также следы ремонта кузова — ещё один индикатор пробега. Год выпуска стекла можно посмотреть в маркировке.

Износ руля, подлокотника и водительского коврика тоже играет роль. Руль начинает блестеть после 50 тысяч километров, а после 100 тысяч на нём могут появиться трещины. Стёртые накладки на педалях или новый комплект педалей говорят о серьёзном пробеге.

Наконец, пробег можно проверить через базы данных дилеров и специализированные сайты. Некоторые модули автомобиля также сохраняют фактический пробег. Если продавец отказывается от диагностики, это повод насторожиться.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Сейчас читают
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова
Еда и рецепты
Генеральское сало: простой рецепт, который захочется повторять снова и снова Аудио 
Сон как у младенца: два растения, которые очистят воздух и улучшат ваш отдых
Садоводство, цветоводство
Сон как у младенца: два растения, которые очистят воздух и улучшат ваш отдых Аудио 
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Российский шоу-бизнес
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой Аудио 
Популярное
Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан

В регионе Афар, охватывающем Эфиопию, Эритрею и Джибути, выявлена растущая трещина, разделяющая континент.

Карта мира изменится навсегда: в Африке рождается новый океан
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Мы все будем!: Николаева раскрыла правду о свадьбе дочери Волочковой
Ходьба не поможет вам похудеть: вот что действительно работает
Тарелка стройности: как питаться, чтобы быстро сбросить вес к лету
Мяч недолго будет на стороне России. Трампу скоро станет совсем не до Украины Любовь Степушова Barracuda-500 против дорогих ракет: как США хотят изменить правила игры в военных технологиях Дмитрий Плотников Запрет на правду: так идёт информационная война Запада против альтернативных мнений Юрий Бочаров
Стильная революция: базовые футболки уходят в прошлое, их заменяет стильная классика
Мода 2025: самые стильные ретро-вещи, которые будут на пике популярности
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Алсу удивила, назвав главные имена российской эстрады
Последние материалы
У Цыганова будет девятый?: Снигирь спровоцировала слухи о пополнении в семье
Киев уверен, что 30-дневным перемирием перехитрил русских
Пересильд вновь подогрела слухи о романе с известным певцом
ТОП-5 легковых автомобилей-долгожителей в СССР
Минимум за три года: что ждёт нефтяной рынок в условиях новой коррекции?
Поставил в духовку и забыл — а потом удивился, как вкусно получилось
Не Вициным единым: ещё одна могила звезды кино оказалась заброшенной
Диета не помогает: возможно, вы просто не замечаете этих банальных калорийных ловушек
Где в Греции попробовать лучшие морепродукты с видом на море
Этот дренаж спасёт рассаду от гибели — простой, но гениальный способ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.