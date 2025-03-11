Двигатель задышал свободно, но начал умирать – вся правда о катализаторах

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Катализатор в выхлопной системе давно считается лишним элементом среди некоторых автомобилистов. Считается, что он снижает мощность двигателя и мешает полной реализации его потенциала. Однако на практике большинство водителей решает удалить катализатор по другой причине — из-за его выхода из строя.

Фото: freepik.com by peoplecreations, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Двигатель автомобиля

Выпускаемые сегодня двигатели изначально сконструированы так, чтобы работать в связке с катализатором. Когда его удаляют, многие моторы начинают интенсивно расходовать масло.

Некоторые специалисты устанавливают "обманки" и перепрошивают электронику, чтобы двигатель работал без катализатора, но "масложор" остаётся.

Особенно это актуально для азиатских автомобилей, у которых катализатор находится вблизи выпускного коллектора. При разрушении его керамических сот частицы попадают в цилиндры, ускоряя их износ.

Пока катализатор остаётся забитым, он частично ограничивает процесс разрушения. Но после его удаления износ цилиндров резко увеличивается, масло начинает "улетать" в трубу, а двигатель теряет ресурс.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

