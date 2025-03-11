Не ломаются, а стареют красиво: 7 автомобилей, которые не боятся пробега

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Авто

Стиль и комфорт - это здорово, но для многих водителей важнее всего надёжность. Если хочется, чтобы машина служила десятилетиями, важно учитывать её ресурс. Некоторые автомобили могут проехать 600 тысяч километров и больше без серьёзных поломок.

Toyota Corolla
Фото: Wikipedia by Aero777, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Toyota Corolla

Lexus LS - представительский седан, который стал эталоном японского качества. Известны случаи, когда такие автомобили преодолевали 1,5 миллиона километров.

Honda Accord - один из лучших семейных седанов, сочетающий комфорт и высокую надёжность. Этот автомобиль способен проехать более 1,5 миллиона километров без капитального ремонта.

Toyota Camry - классика среди долговечных машин. При правильном обслуживании эта модель легко преодолевает 600 тысяч километров.

Toyota Sequoia и Toyota Tundra - рамные внедорожники с огромным ресурсом. Их реальный пробег без серьёзных поломок нередко достигает миллиона километров.

Chevrolet Silverado 1500 - мощный пикап, созданный для тяжёлых условий. Он не просто выдерживает большие нагрузки, но и служит верой и правдой многие сотни тысяч километров.

Toyota Corolla - один из самых популярных автомобилей в мире. Этот японский седан отличается простой конструкцией и огромным ресурсом.

Toyota Land Cruiser - легендарный внедорожник, известный своей выносливостью. Есть экземпляры, которые проехали больше миллиона километров.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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