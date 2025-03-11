Секрет трейд-ин: как автодилеры заставляют вас заплатить больше, чем нужно

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Программа "трейд-ин" на первый взгляд выглядит заманчиво: вы просто сдаёте старый автомобиль, а взамен получаете скидку на новый. Не нужно возиться с продажей, искать покупателя, торговаться. Однако реальность не так радужна.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Главный минус - заниженная стоимость вашего авто. Дилеры, чтобы не остаться в убытке, предлагают цену на 20-30% ниже рыночной. Взамен дают скидку на новый автомобиль, но она редко покрывает эту разницу. В итоге теряете деньги.

Второй недостаток - ограниченный выбор. Вы можете купить только новую машину у этого же дилера. Если мечтали о более престижном, но подержанном авто, трейд-ин вам не подойдёт.

Наконец, специалисты по трейд-ин — это те же перекупщики, только с официальным статусом. Их задача — убедить вас, что это выгодная сделка, даже если это не так.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

