Главные ошибки при прогреве авто зимой: проверьте, не делаете ли вы их

Когда в автомобиле есть автозапуск, подогрев руля и сидений, зима становится менее суровой. Но что делать тем, у кого нет таких удобств? Более того, многие водители допускают ошибки при прогреве двигателя, из-за чего салон прогревается дольше, а расход топлива возрастает.

Фото: Wikipedia by Huhu Uet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ двигатель K4M автомобиль

Самая частая ошибка — включение печки на максимум сразу после запуска. Пока двигатель холодный, теплообменник отопителя не нагрет, а значит, на вас дует ледяной воздух. Правильный способ: сначала завести машину, установить минимальную скорость обдува или активировать режим "Auto" в климат-контроле.

Вторая ошибка — игнорирование режима рециркуляции. Если отопитель тянет воздух с улицы, он дольше прогревает салон. Включив рециркуляцию, можно использовать уже слегка тёплый воздух внутри авто, что ускорит процесс.

Наконец, не стоит долго греть машину на месте. Двигатель прогревается быстрее в движении, поэтому после 3-5 минут работы на холостых оборотах можно смело ехать. Главное — не газовать резко и не перегружать коробку передач в первые 10 минут поездки.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

