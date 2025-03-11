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Как я чуть не угробил мотор, решив “сэкономить” на масле.

1:29
Авто

Многие водители считают, что производители автомобилей и автосервисы специально преувеличивают важность своевременной замены масла, чтобы заработать на услугах. Действительно, есть примеры, когда старые двигатели проезжали десятки тысяч километров без смены смазки и продолжали работать. Однако с современными моторами такой номер не пройдёт.

Автотовары
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Автотовары

Моторное масло выполняет сразу несколько ключевых функций: уменьшает трение, отводит тепло, защищает детали от коррозии, а также удаляет нагар и продукты износа. Когда оно теряет свои свойства, смазывающая способность ухудшается, детали начинают сильнее тереться друг о друга, что ускоряет износ и может привести к перегреву.

Со временем масло густеет, что создаёт дополнительную нагрузку на систему смазки. Это может привести к повреждению сальников, утечкам и масляному голоданию. Помимо этого, старое масло накапливает металлическую стружку, которая действует как абразив, ускоряя разрушение двигателя.

Производители рекомендуют менять масло каждые 10-15 тысяч километров. Если машина часто ездит в пробках, эксплуатируется в холодных условиях или подвергается повышенным нагрузкам, этот интервал стоит сократить как минимум вдвое. Игнорирование замены масла — это не экономия, а путь к дорогостоящему ремонту.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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