В России начались продажи кроссоверов Toyota RAV4, импортируемых из Китая через параллельный импорт. Внешне китайские версии не отличаются от российских, однако они не адаптированы к местным условиям эксплуатации.
Главное отличие — настройка подвески и трансмиссии, рассчитанная на более мягкие дорожные условия и тёплый климат. В базовых комплектациях отсутствует "зимний пакет", включая подогрев сидений и лобового стекла. Однако автомобили оснащены полным набором электронных систем безопасности, включая ABS, EBD, VSC и ESP.
Под капотом китайских RAV4 установлен 2-литровый двигатель мощностью 171 л. с., работающий с вариатором, а в топовых версиях предлагается 2,5-литровый мотор на 205 л. с. с АКПП. Доступны варианты с передним и полным приводом. Официальная заводская гарантия не распространяется на китайские модели, но российские дилеры предлагают двухлетнюю гарантию.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Несколько дней назад стало известно, что стоимость золотых запасов России достигла рекордного уровня, превысив отметку в 217,4 миллиарда долларов.