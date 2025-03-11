Toyota RAV4 снова на рынке, но это уже не совсем тот "Рафик", к которому мы привыкли

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

В России начались продажи кроссоверов Toyota RAV4, импортируемых из Китая через параллельный импорт. Внешне китайские версии не отличаются от российских, однако они не адаптированы к местным условиям эксплуатации.

Фото: Toyota is licensed under public domain Toyota RAV4 2026

Главное отличие — настройка подвески и трансмиссии, рассчитанная на более мягкие дорожные условия и тёплый климат. В базовых комплектациях отсутствует "зимний пакет", включая подогрев сидений и лобового стекла. Однако автомобили оснащены полным набором электронных систем безопасности, включая ABS, EBD, VSC и ESP.

Под капотом китайских RAV4 установлен 2-литровый двигатель мощностью 171 л. с., работающий с вариатором, а в топовых версиях предлагается 2,5-литровый мотор на 205 л. с. с АКПП. Доступны варианты с передним и полным приводом. Официальная заводская гарантия не распространяется на китайские модели, но российские дилеры предлагают двухлетнюю гарантию.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

