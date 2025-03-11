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Объявление, которое никто не заметит: главная ошибка при продаже авто

1:31
Авто

Продажа автомобиля на вторичном рынке требует грамотного подхода, чтобы получить максимальную цену. Перекупщики со стажем рекомендуют несколько эффективных способов, позволяющих продать машину дороже.

Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки
Фото: freepik.com by pressfoto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Трое деловых людей за столом заключают сделку и жмут руки

Если автомобиль в крайне плохом состоянии, то, скорее всего, его выгоднее продать по запчастям, чем пытаться реализовать целиком. Дополнительное оборудование, такое как спутниковая сигнализация, дорогая мультимедиа или обвесы, не увеличивает стоимость автомобиля на вторичном рынке, поэтому лучше продать эти аксессуары отдельно.

Покупатели ценят автомобили с недавно проведённым техническим обслуживанием, поэтому стоит сохранить чеки на заменённые расходники и обязательно указать это в объявлении. Визуальная привлекательность также играет ключевую роль: устранение царапин, полировка фар и чистый кузов могут повысить стоимость машины.

Перед фотографированием и осмотром важно хорошо помыть авто и освободить его от лишних вещей, сделав салон максимально опрятным. При этом двигатель лучше просто протереть, а не отмывать до блеска, так как чрезмерная чистота может вызвать подозрения у покупателей.

При составлении объявления важно делать качественные фотографии, акцентируя внимание на состоянии руля, кресел и приборной панели. Чем больше информативных снимков, тем выше доверие к продавцу и выше вероятность быстрой продажи.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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